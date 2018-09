Tech

Csaknem 400 ezer dollárért cserélt gazdát egy működő, elsőgenerációs Apple-számítógép

Közvetítői díjjal együtt 375 ezer dollárért (103 millió forint) cserélt gazdát egy 1976-os, működő, elsőgenerációs Apple-számítógép a bostoni székhelyű RR Auctions keddi árverésén. 2018.09.26 12:55 MTI

Az Apple cég társalapítója, Steve Wozniak által tervezett Apple I gépet monitorral, billentyűzettel és minden egyéb kiegészítővel együtt vásárolta meg egy interneten licitáló "névtelen üzletember" - írja a BBC hírportálja.



"Ez egy csodálatos darab, ráadásul még működik is" - mondta Bobby Livingston, az RR Auctions munkatársa. "Az ember egyszerűen bekapcsolja és a gép úgy működik, mint 1976-ban. Egészen fantasztikus" - fűzte hozzá.



Az Apple I indította el a személyi számítógépek forradalmát. Az elektro- és komputertechnika-történeti különlegesség a legelsőként megépített Apple számítógépek egyikeként a ma használt MacBookok, táblagépek és iPhone-ok előfutára.



A 2011-ben elhunyt Steve Jobs és Steve Wozniak közös fejlesztése eredetileg egy 28-szor 36 centiméteres áramköri lap volt, amelyet saját kezűleg fejleszthettek tovább a kaliforniai Palo Alto amatőr számítástechnikusai.



Annak érdekében, hogy nagyobb közönséghez is eljusson a fejlesztés, Jobs kapcsolatba lépett Paul Terrell-lel, a kaliforniai Mountain View-ban működő The Byte Shop üzletlánc tulajdonosával, aki beleegyezett, hogy darabonként 500 dolláros áron megvásárol tőlük ötven gépet, de csak teljesen összeszerelt állapotban.



Az Apple I lett tehát a világ első személyi számítógépe, amely nem igényelt semmilyen "utómunkálatot" a tulajdonosától, csupán egy monitort és egy billentyűzetet kellett hozzácsatlakoztatni.



Jobs és Wozniak nagyjából 200 darabot gyártott le belőle, ám a legtöbbjük mára eltűnt, vagy kiselejtezték. A megmaradt példányok számát jelenleg 79-re becsülik, de közülük feltehetőleg csak 15 működőképes.