Dezinformáció

A Facebook és a Twitter vezetői elismerték, hogy nem voltak felkészülve az orosz hadjáratra

A Facebook és a Twitter vezetői szerdai szenátusi meghallgatásukon elismerték, hogy az általuk irányított közösségi médiumok nem voltak felkészülve a 2016-os választási kampányba való orosz dezinformációs hadjáratra.



A médiaóriások vezetőit a szenátus hírszerzési bizottságában hallgatták meg. A törvényhozók várták volna a Google-t működtető Alphabet vállalat vezetőjét is, Larry Page vezérigazgató azonban lemondta a részvételt.



Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója és Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója egyaránt elismerte, hogy túlságosan lassan reagáltak az orosz befolyásolási kísérletekre a 2016-os elnökválasztás kampányában.



Ugyanakkor mindketten azt állították, hogy mára jelentősen javítottak ellenőrzési módszereiken. Sheryl Sandberg például azt mondta, hogy több száz rosszindulatú, bizonyítottan egymással együttműködő, vagy hamis Facebook-fiókot töröltek, és - mint fogalmazott - "amint észleljük, hogy rossz szándékú szereplők megpróbálják felhasználni oldalainkat, azonnal kizárjuk őket".



Jack Dorsey szintén az ellenőrzés szigorításának fontosságát hangsúlyozta, és utalt arra, hogy a Twitter néhány héttel ezelőtt értesítette a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) is, amikor valószínűsíthetően iráni fiókok jelentek meg a Twitteren.



A meghallgatáson Richard Burr, a szenátus hírszerzési bizottságának republikánus vezetője leszögezte: az a "nemzetbiztonsági sebezhetőség" és "elfogadhatatlan kockázat", amelyre tavaly novemberben, szintén ebben az ügyben tartott meghallgatáson hívta fel a figyelmet, változatlanul gondot jelent. Aggodalmának adott hangot, hogy a médiavállalatok még mindig nem tettek elegendő intézkedést biztonságuk érdekében. Majd hozzátette, még mindig nem biztos abban, hogy a dolgok egyáltalán jó irányban haladnak -e.



Jack Warner, a bizottság vezető demokrata párti tagja szintén aggodalmait hangoztatta. "Szkeptikus vagyok, hogy egyedül képesek lesznek-e megküzdeni ezzel a kihívással. A kongresszusnak kell cselekednie" - fogalmazott a virginiai szenátor.



A meghallgatás előtt Donald Trump elnök - aki korábban is politikai elfogultságokat vetett a közösségi médiumok vezetőinek szemére - ismételten bírálta e fórumok működtetőit.



Kedden este a konzervatív Heritage Alapítvány The Daily Caller nevű portáljának a többi között azt mondta: a közösségi médiavállalatok "szuperliberálisak" és szerinte már be is avatkoztak a novemberi félidős választásokba.



Jack Dorsey még a meghallgatás előtt nyilvánosságra hozott írásos nyilatkozatában hangsúlyozta: "a Twitter döntéseit nem befolyásolják politikai ideológiák".