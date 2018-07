Automatizálás

Engedné, hogy robot masszírozza?

Az utóbbi időben rengeteg olyan példát láthattunk, amelyek megkérdőjelezhetetlenül szemléltetik, hogy a robotok együttműködőek és partnerekké tudnak válni olyan helyzetekben is, amikor az ember egészsége a tét. Pár hónapja például egy Közép- és Kelet-Európában egyedülálló műtétre került sor, amikor egy idegsebész robot asszisztált egy agyműtéthez Magyarországon.



2017-ben és 2016-ban a robotok olyan laparoszkópos eljárásokban is segédkeztek, mint például a sérvműtét, fül-, orr- és torokműtétek, asszisztáltak fogászati implantátum beültetésekhez, de komolyabb beavatkozásokban is részt vesznek, mint például a szemen belüli műtétek. Nem túlzás azt állítani, hogy a robotok hamarosan alapvetően fogják megváltoztatni az egészségügyi ellátás rendszerét.



A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok belépnek az egészségügy területére is, természetesen gondos emberi felügyelet mellett. Robotasszisztensek figyelik a páciensek adatait, és egyből riasztják a nővéreket, amikor emberi jelenlétre van szükség, így egy ápoló egyszerre több pácienssel is tud foglalkozni. Ezek az asszisztensek automatikusan rögzítik az információkat a beteg elektronikus egészségügyi nyilvántartásába. Robot kocsik is gyakran előfordulnak, eszközöket szállítva haladnak keresztül a kórházi folyosókon. A robotok újabban már sebészeknek is asszisztálnak, így a műveletek pontosabbak lesznek és a műtétek nagyobb sikerszázalékot tudnak felmutatni.

Két UR5 robot optimalizálja a tesztelendő vérminták kezelését és válogatását a Koppenhágai Egyetemi Kórházban, Gentofte-ban. Ezzel a megoldással a laboratórium képes elérni azt a kitűzött célt, hogy a vizsgálatok több mint 90%-val végezzen egy órán belül annak ellenére, hogy 20%-al több minta érkezik be hozzájuk.

Ezek a robotok olyan, egyszerűbb feladatok ellátására is képesek, mint a vérvétel, a páciens életjeleinek és állapotának ellenőrzése, de szükség esetén a páciens higiéniáját is rendbe tudják tenni. A robotok a gyógyszerek előkészítésében és adagolásában is részt vesznek a farmakológiai laboratóriumokban. Mindemellett léteznek olyan robotasszisztensek is, akik a mozgássérülteknek segítenek a mozgásban, valamint a rehabilitációban.



Az Odense-i Egyetem Idegsebészeti Központja és a Universal Robots közösen fejlesztette ki a „Patient@Home” projektet, amelynek célja az agyvérzést elszenvedett emberek rehabilitációja. A UR robotok emellett képesek a tesztelendő vérminták kezelésének és válogatásának optimalizálására, valamint masszázst is nyújtanak a páciensek számára. Észak-Spanyolországban három éve dolgoznak a CBot nevű látásvezérelt robotrendszeren, amely automatikusan képes különböző típusú fizikoterápiás kezelést nyújtani. Noha a páciens állapotának diagnosztizálását még mindig egy szakember végzi, a robot el tudja látni a gyógytornász feladatait, így a túlterhelt kórházakban kapacitás szabadul fel.

Egy Dél-kaliforniai startup, a Massage Robotics, egy Universal Robots UR10 robotkart integrál egy ember nagyságú masszírozó robothoz, akit Alexnek hívnak. Ez a megoldás a 12 milliárd dolláros masszázspiacot szólítja meg azzal, hogy teljesen újragondolja az emberközpontú masszázsélményt. A páciensek a kezelés közben természetes módon beszélgethetnek Alex-szel, valamint megoszthatják kedvenc masszázsaikat barátokkal és orvosokkal online.