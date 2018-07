Eredmény

Folytatja a fejlesztéseket a Digi-csoport Magyarországon

Folytatja a fejlesztést a Digi-csoport Magyarországon, az idén 12-15 milliárd forintot fordít erre - közölte a távközlési szolgáltató az MTI-vel kedden.



A közlemény felidézi: idén júniusától a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. az Invitel Távközlési Zrt. megvásárlásával új struktúrában folytatja tevékenységét.



Az Invitel megvásárlásával a csoport szolgáltatási területe és ügyfélköre is számottevően bővült. A társaság 30,4 százalékos részesedésével az első a magyarországi teljes televízió piacon, a vezetékes szélessávú internet- és telefonszolgáltatások területén pedig 24,8, illetve 22,7 százalékos részesedésével a második helyre lépett a szolgáltatók közötti versenyben.



A csoport már több mint 1,1 millió ügyfelet szolgál ki Magyarországon. A társaság kiemelt célja, hogy minél előbb egységesítse szolgáltatás portfolióját, ennek érdekében már június elejétől elindították az informatikai- és kommunikációs platformok összehangolását - írták.



A Hollandiában bejegyzett, a bukaresti tőzsdére bevezetett Digi Communications az anyavállalata egyebek mellett a romániai RCS és RDS-nek, valamint a Digi Magyarországnak, a román és a magyar távközlési piac meghatározó szereplőinek. Az anyavállalat többségi tulajdonosa a nagyváradi Teszári Zoltán üzletember.



A nyilvános cégadatok szerint a magyar leánycég éves bevétele tavaly mintegy 46,2 milliárd forint volt az előző évi 42,5 milliárdos bevételét követően. Adózott eredménye 2017-ben 2,2 milliárd forint volt.



Az Invitel tavaly júliusban jelentette be, hogy a Digi Távközlési Zrt. megvásárolja az Invitel-csoport lakossági és kisvállalati üzletágát, az Invitel Távközlési Zrt.-t. A közlemény szerint az Invitel-csoport, a továbbiakban Invitech Solutions, a jövőben az üzleti IT és a telekommunikációs infrastruktúra piacára fókuszál. A felek mintegy 43 milliárd forintos vételárban állapodtak meg.