Formálódik egy új magyar "multi"

Egyszerre négy kontinensre tör be egy hazai vállalat

Olaszország mellett a Dél-afrikai Köztársaságban, Ausztráliában, Dubajban, és Thaiföldön is van igény az itthon már piacvezető magyar cég kereskedelmi és vállalati innovációira. Ezúttal azonban nem egy startupról, hanem egy 25 éves társaságról van szó. 2018.04.24 10:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az idén 25 éves Laurel Számítástechnikai Kft. négy kontinensen tárgyal rendszereinek bevezetéséről; jelenleg a Dél-afrikai Köztársaságban, Ausztráliában, Olaszországban, Dubajban és Thaiföldön folynak az egyeztetések, de a tervekben még több mint 10 országról esik szó. A cég itthon már ismert és elismert Laura kasszarendszere mellett online kereskedelmi és más, saját fejlesztésű retail megoldásaira is nagy az érdeklődés.



„Az IT egy könnyen adaptálható technológia, mi pedig folyamatosan keressük a továbblépés, „határátlépés” lehetőségét. Tapasztalataink szerint komoly érdeklődés van olyan magyar megoldásokra, amelyek itthon már bizonyítottak akár nagyvállalati vagy kormányzati környezetben” - mondta Bessenyei István, a Laurel Számítástechnikai Kft. alapítója és tulajdonosa. „Ahogy itthon, úgy külföldön is a hosszú távú partnerségre törekszünk, mind az öt országban. Az általunk használt technológiákat eddig is számos nemzetközi partnerünk használta elégedetten, és nem egyszer nagy nemzetközi konkurensekkel szemben is sikerült bizonyítanunk, ezért versenyképességi aggályaink nincsenek.”



„Hiszünk abban, hogy az innováció nemcsak a frissen alapított, gyakran egyetlen ötletre építő startup-ok sajátja, ahogy a világpiacon is érdemes messzebbre tekinteni például Németországnál. Idén 25 éve dolgozunk azon, hogy folyamatos fejlesztéssel lépést tartsunk a retail és általában a világ alakulásával, és mindig öröm, ha látjuk, hogy nem eredménytelenül” – tette hozzá az alapító.