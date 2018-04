Tech

100 millió forint bírságot kapott az Apple a Wi-Fi-asszisztense miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértőnek ítélte, hogy az Apple Inc. (Apple) nem nyújtott tájékoztatást a fogyasztóknak az úgynevezett Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás egyes, lényeges jellemzőiről. A Wi-Fi-asszisztens funkció működésének eredményeképpen gyenge Wi-Fi-nél automatikussá vált a készülékek csatlakozása a mobilinternet-hálózatra, ami a mobil-adatforgalom növekedésének, és többletköltségek megjelenésének lehetőségét vetette fel. A jogsértésért 100 millió forint bírságot szabott ki a GVH, és egyúttal megtiltotta az Apple jogsértő gyakorlatának folytatását.



A GVH az Apple 2015 szeptemberétől a készülékeket érintő iOS 9 operációs rendszer üzembe helyezése és szoftverfrissítése alkalmával megjelenő, valamint egyéb online, a Wi-Fi-asszisztenssel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásait vizsgálta.



A cég alapbeállításként („by default”) vezette be az iOS operációs rendszer új, Wi-Fi-asszisztens funkcióját, amely automatikusan aktív lett az operációsrendszer letöltésével, frissítésével. E funkció lényege, hogy a készülék – a felhasználói élmény javítása céljából – gyenge, nem megfelelő erősségű Wi-Fi jelnél automatikusan mobilinternet hálózatra vált, miközben korábban – a felhasználók közreműködése nélkül – csak akkor váltott át, ha már egyáltalán nem érzékelt Wi-Fi jelet. A Wi-Fi-asszisztens funkció kikapcsolásának lehetőségét a fogyasztónak kell megkeresnie, azaz fogyasztói aktivitást igényel.



A GVH megállapította, hogy az Apple tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert nem hívta fel hangsúlyosan a fogyasztók figyelmét a Wi-Fi-asszisztens automatikus aktiválódására az üzembe helyezéskor vagy a frissítési folyamat során annak ellenére, hogy ennek nem lett volna terjedelmi akadálya, figyelemmel a platform tulajdonságaira is. Így a fogyasztóknak nem várt mobilinternetes többlet-adatforgalmuk keletkezhetett, és idő előtt kimeríthették forgalmi keretüket, ami miatt lelassultak igénybevett szolgáltatásaik, vagy többletadat-forgalmat kellett vásárolniuk korábbi felhasználói szokásaik fenntartása érdekben.

A GVH szerint a Wi-Fi-asszisztens olyan funkciója az Apple készülékek operációs rendszerének, és így az Apple készülékeknek, amelynek lényeges (alapbeállításként funkcionáló) ismérveiről a fogyasztóknak nem volt előzetes tudásuk vagy tapasztalatuk, miközben annak kedvezőtlen hatása lehetett a felhasználói élményre (az általános pozitív benyomásra, illetve a fejlesztéstől, a márkától várt előnyökre) – így az Apple-től elvárható lett volna, hogy a funkcióról és annak jellemzőiről közvetlenül tájékoztassa a fogyasztókat az operációs rendszer beüzemelésekor és frissítésekor.



A GVH a bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára – tekintettel határozta meg.



A GVH döntése szerint az Apple-nek egyértelművé és hangsúlyossá, a fogyasztók számára megkerülhetetlen információvá kell tennie, hogy a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás egyes jellemzői révén nem várt adatforgalmuk és végső soron akár költségük is keletkezhet. E tényekről társaságnak az Apple készülékek üzembe helyezésekor és az iOS frissítések során nyújtott (tájékoztatási) folyamatban, illetve a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatással kapcsolatos egyéb online tájékoztatásokban kell információt nyújtania.