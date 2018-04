Cambridge Analytica

Zuckerberg szerint nem tettek eleget a Facebook adataival történő visszaélések ellen

Nem tettek eleget a Facebook adataival történő visszaélések ellen - írta Mark Zuckerberg, a közösségi oldal alapítója és elnök-vezérigazgatója abban az írásos nyilatkozatban, amelyet a keddi kongresszusi meghallgatásra készített és hétfőn nyilvánosságra hozott.



A Facebook alapítóját és csúcsvezetőjét kedden a szenátusban, szerdán pedig a képviselőházban hallgatják meg két bizottság előtt a nemrégiben kirobbant adatkezelési botrányról.



Zuckerberg írásban rögzítette a törvényhozók előtt felolvasandó nyilatkozatát. Ebben a többi között hangsúlyozta: "nagy tévedés volt nem eléggé figyelembe venni felelősségünket, az én hibám volt, sajnálom". Az alapító aláhúzta a személyes felelősségét is. "Én indítottam útjára a Facebookot, én irányítom és az én felelősségem, hogy mi történt itt" - fogalmazott. Megállapította, hogy "túlságosan lassan" fedezték fel a gyönge pontot és túlságosan lassan válaszoltak "az orosz beavatkozásra". De most "keményen dolgoznak", hogy "jobbak legyenek" - tette hozzá.



Kitérve Oroszországnak a 2016-os amerikai választási folyamatba történt állítólagos beavatkozására, leszögezte: "továbbra is együttműködünk a kormányzattal abban, hogy megértsük az orosz beavatkozás mértékét, s megtesszük a magunkét, hogy világszerte szabad és tisztességes választásokat tarthassanak".



A közösségi oldal alapítója bejelentette, hogy a cég jelentős beruházásokat hajt végre az adatbiztonság erősítése érdekében, hogy mindaz, ami megtörtént a Cambridge Analytica brit-amerikai vállalattal - hogy 87 millió felhasználó adatait az értesítésük és beleegyezésük nélkül dolgozta fel - ne fordulhasson elő többé. Utalt arra is, hogy a biztonsági szigorítások vonatkoznak a hamis hírekre, a választási folyamatokba történő esetleges külföldi beavatkozásokra és a gyűlöletbeszédre is.



Az írásos nyilatkozattal egy időben Zuckerberg egy Facebook-bejegyzésében közölte: a vállalat független bizottságot hoz létre a választásokkal kapcsolatos kutatásokra, a testület a közösségi média választási folyamatra és demokráciára gyakorolt hatásával foglalkozik majd.



Mark Zuckerberg hétfőn már Washingtonban folytatott magánjellegű megbeszéléseket törvényhozókkal.