Cambridge Analytica

A Facebook ellenőrzi majd a politikai hirdetések feladóinak személyazonosságát

hirdetés

A Facebook a jövőben ellenőrzi majd a politikai hirdetések feladóinak és a jelentős témák felvetőinek személyazonosságát - jelentette a Facebook-profilján pénteken Mark Zuckerberg, a közösségi platform alapítója és elnök-vezérigazgatója.



A Facebook átláthatóságot akar, és szigorúbb ellenőrzéseket vezet be - közölte Zuckerberg. Hozzátette, hogy ennek érdekében a politikai hirdetéseket közzétevők vagy politikai kampányokra felületet vásárlók és a bizonyos fontos témákat - például a fegyvervásárlás és -viselés korlátozását vagy a rasszizmust - felvető profilok tulajdonosainak nemcsak a személyazonosságukat, hanem a tartózkodási helyüket is igazolniuk kell, ellenkező esetben kitiltják őket a közösségi oldalról.



A közzétett politikai hirdetések esetében kifejezetten jelzik majd, hogy hirdetésről van szó, a különböző népszerű és nagyon követett oldalak adminisztrátorainak pedig kormány által kibocsátott személyazonosítót, valamint lakcímet kell benyújtaniuk a Facebook központjába, amely ellenőrzi és különleges kóddal igazolja vissza a megadott adatok valódiságát.



A változtatások legkésőbb június elejére várhatóak.



Bejegyzésében - amelyet a jövő heti kongresszusi meghallgatása előtt tett közzé - Zuckerberg utalt arra is, hogy célja az online információs háborúk és a különböző választási folyamatokba történő beavatkozások elhárítása. "A beavatkozások a választásokba minden másnál nagyobb probléma a platformon, s ezért támogatjuk a tisztességes reklámról szóló törvényt" - hangsúlyozta a Facebook elnök-vezérigazgatója.



Az elsősorban az amerikai politikát befolyásolni szándékozó külföldi felhasználók ellenőrzését szolgáló reklámetikai törvényjavaslatot - amely rádiókra, televíziókra és közösségi oldalakra egyaránt vonatkozik - tavaly ősszel nyújtották be, de a kongresszus még nem fogadta el.



Cheryl Sandberg, a Facebook egyik vezető menedzsere pénteken a Fox amerikai televíziónak adott interjújában bocsánatot kért a cég nevében a profilok adatainak illetéktelen felhasználásáért. Fontosnak tartotta ugyanakkor leszögezni, hogy a Facebook soha nem szolgáltatott ki adatokat pénzért.