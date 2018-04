FB

Mark Zuckerberg fontos bejelentése

Nem csak az Európai Unión belül felel majd meg a Facebook a május végén jócskán szigorodó adatvédelmi előírásoknak. A közösségi oldal körül kialakult negatív hangulat közepette kiderült: belemennek az önkéntes globális kiterjesztésbe.

Május 25-én lép életbe az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), mely az eddigieknél jóval szigorúbb keretek közé szorítja a vállalatok személyes adatkezelési lehetőségeit, mind a munkavállalóik, mind az ügyfeleik terén. A szigort jól érzékelteti, hogy az eddigi kis tételek helyett akár 20 millió eurós (kb. 6,2 milliárd forint) büntetést is kaphat az a cég, amely nem tesz eleget a rendeletben foglaltaknak - írja a hvg.hu.



A Facebook adatszivárgási botránya rámutatott: a közösségi oldalnak is komoly tennivalója van az adatvédelem terén. Mark Zuckerberg - talán a vállalat körül kialakult, sehogy nem enyhülő hangulatot felmérve - bejelentette, hogy ha már az EU-s felhasználók esetében úgyis alkalmazkodniuk kell a szigorú adatvédelmi elvekhez, akkor ezt máshol is megteszik majd. A Facebook-alapító ugyanakkor beismerte, egyelőre nem tudja, hogyan fogják ezt kivitelezni, tekintve, hogy a GDPR-t az európai törvényekre szabták, így valószínűleg nem lehet egy az egyben átültetni azt a világ más részeire.



A GDPR-t az európai uniós tagállamok adatvédelmi biztosaiból és a tagállami adatvédelmi hatóságok képviselőiből álló 29-es Adatvédelmi Munkacsoport dolgozta ki. Lényege, hogy a cégeknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ügyfelekről/felhasználókról tárolt adatokat titkosítsák és a hackerek számára elérhetetlenné tegyék. Emellett mindenkit megillet a felejtés joga is, így ha valaki kéri, töröltetheti a róla tárolt információkat az adatbázisból - írja az Inforádió.