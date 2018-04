Durva

Akár 2,7 millió európai felhasználót is érinthetett a Facebook-botrány

Akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználó személyes adatait is megoszthatták szabálytalanul a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó céggel. 2018.04.06 14:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Európai Bizottságot a Facebook tájékoztatta a potenciálisan érintett európaiak számáról.



Christian Wigand szóvivő elmondta, hogy Vera Jourová uniós igazságügyi biztos jövő hét elején telefonon fog beszélni a kérdésről Sheryl Sandberggel, a Facebook ügyvezető igazgatójával, és áttekintik, hogy a közösségi oldalnak milyen változtatásokat kellene végrehajtania, hogy megfeleljen az új uniós adatvédelmi előírásoknak.



Hozzátette, alaposan tanulmányozni fogják a Facebook válaszlevelét, amelyet a bizottság megkeresésére küldtek, de az biztos, hogy további egyeztetésekre lesz szükség a cég képviselőivel.



Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte a történteket.



Az EU új adatvédelmi előírásai májusban lépnek életbe, amelyek alapján a szabályszegő vállalatokat akár az éves forgalmuk négy százalékának megfelelő összegre is bírságolhatják.



Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál alapító-vezérigazgatója szerdán arról számolt be, hogy mintegy 87 millió felhasználó adatait oszthatták meg a londoni székhelyű, de New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analyticával, amely sajtóhírek szerint ezek feldolgozásával próbált képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül.



A botrány kirobbanása után letiltották az oldalról a Cambridge Analyticát, amelynek alapítói és befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója - aki egy ideig a cég alelnöke volt - és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója is.