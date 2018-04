Dagad a botrány

Facebook: Mintegy 87 millió felhasználót érinthetett az adatgyűjtés

A korábban ismertté váltnál több, vagyis mintegy 87 millió felhasználó személyes adatait oszthatták meg szabálytalanul a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó céggel – közölte a Facebook szerdán.



Mike Schroepfer, a Facebook technológiai vezetője mikroblog bejegyzésében azt írta, hogy az érintettek többsége az Egyesült Államokban van.



Eddigi sajtójelentések szerint a londoni székhelyű, New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analytica 50 millió Facebook-profil adatait dolgozta fel a felhasználók tudta nélkül, és az amerikai, valamint a brit választások befolyásolására használta fel.



Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi oldal alapítója és elnök-vezérigazgatója beismerte a Facebook „tévedését”, teljes körű vizsgálatot ígért a Cambridge Analytica ügyében, és intézkedéseket jelentett be a személyes adatok védelme érdekében.



A botrány nyomán a Facebook tőzsdei értéke zuhanórepülésbe kezdett, Mark Zuckerberg alapító elnök-vezérigazgatót pedig beidézték a kongresszusba meghallgatásra. Az Egyesült Királyság parlamentje is meghallgatta volna Zuckerberget, aki azonban ezt elhárította és csupán helyettesét küldte Londonba.