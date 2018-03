IT

Ha Facebookozik, akkor ezt nagyon gyorsan tegye meg!

hirdetés

Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes feltelepítenie ezt az ingyenes Firefox-bővítményt, amely hatásos védelmet nyújt már az első használattól kezdve: általa jóval kevesebb adatunk kerül a Facebook kezébe.



Az utóbbi idők legsúlyosabb Facebook-botránya alighanem a hazai felhasználókat is ráébresztette arra, hogy nem feltétlenül jó dolog annyi mindent megosztani magunkról, hiszen az adatgyűjtésben érintett Cambridge Analytica is épp azokat használta fel, hogy a begyűjtött információkból aztán "politikai nehézfegyvert" kovácsoljanak. Mégpedig úgy, hogy lényegében kihasználták a Facebook által nyitva hagyott kiskaput.



Hosszú ideig tartó némaság után Mark Zuckerberg végre ígéretet tett arra, hogy szigorítások jönnek a Facebookon, és ezután sokkal jobban odafigyelnek majd.



Ezt azonban nem várta meg a Firefox és gyorsan kitalált valamit, egy olyan bővítményt, amely kifejezetten a Cambridge Analyticához hasonló eseteket hivatott megelőzni. A Facebook Container névre hallgató ingyenes kiegészítő lényege, hogy telepítése után egyfajta védőhálóval látja el facebookos ténykedéseinket, hogy az oldalon töltött időből és aktivitásunkból származó adatok egyáltalán ne jussanak a Facebook kezébe.



A hvg.hu leírása szerint a bővítmény telepítése után ismét be kell jelentkeznünk Facebook-fiókunkba. Amint ezt megtettük, máris szemmel látható változást érzékelünk majd böngészőnkben: a Facebooknak nyitott lapfül kékre változott, ezzel jelezve, hogy a "háló" működik, és máris elszigetelte a Facebookot más, böngészési tevékenységünktől.



Ezáltal a közösségi oldal nem tudja lekövetni, hogy mi egyebet csinálunk még az interneten, milyen oldalakat nyitunk meg az ismerősökkel való csevegések közben. Mindez azért (is) lényeges, mert a Facebook nem csupán azokat követi le, akik aktív használói az oldalnak, hanem azokat is, akik soha nem regisztráltak rá.