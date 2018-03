Közösségi média

A Facebook szerint felhasználói ezentúl jobban kézben tarthatják saját adataik ellenőrzését

Az új intézkedések várhatóan biztonságosabbá teszik a Facebook-fiókokat azzal is, hogy be lehet majd kapcsolni egy úgynevezett kétfaktoros hitelesítési menüpontot, amelynek aktiválásával kontrollálni lehet, ha idegenek akarnak belépni a Facebook-fiókba.

A Facebook-felhasználók ezentúl jobban kézben tarthatják saját adataik ellenőrzését - közölte a közösségi oldalt működtető vállalt két alelnöke, akik egy sor intézkedést jelentettek be.



A Facebook két vezetője, Erin Egan adatvédelemért felelős alelnök és Ashley Beringer jogtanácsos-helyettes alelnök blogbejegyzésben tudatta, hogy Mark Zuckerberg alapító-elnök szigorítást ígérő múlt heti bejelentése után újabb lépések következnek. "Az elkövetkező hetekben további lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az emberek jobban ellenőrizhessék a saját adataikat" - fogalmazott a két alelnök.



A Facebook átállítja adatvédelmi beállításait és új menüpontokat vezet be. Az egyikük (Privacy Shortcuts) világszerte lehetővé teszi majd a felhasználóknak, hogy átnézhessék és törölhessék korábbi megosztásaikat, a másik pedig abban segít, hogy a felhasználó letölthesse és akár másik szolgáltatóhoz helyezhesse át az adatait és a megosztásait. "Ez magában foglalja a megosztásokat, hozzászólásokat, barátokhoz küldött kéréseket, vagy kereséseket és fotók letöltését is" - közölte a két alelnök.



Az új intézkedések várhatóan biztonságosabbá teszik a Facebook-fiókokat azzal is, hogy be lehet majd kapcsolni egy úgynevezett kétfaktoros hitelesítési menüpontot, amelynek aktiválásával kontrollálni lehet, ha idegenek akarnak belépni a Facebook-fiókba.



Egan és Beringer a felhasználók visszajelzéseire hivatkozva jelentette be a várható intézkedéseket. A háttérben azonban elemzők szerint a márciusban kirobbant adatvédelmi botrány húzódik meg. Március 17-én egy bejelentő azzal robbantott, hogy a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző cég mintegy 50 millió Facebook-profil adatait dolgozta fel és az amerikai, valamint a brit választások befolyásolására használta fel. A botrány nyomán a Facebook tőzsdei értéke zuhanórepülésbe kezdett, Mark Zuckerberg alapító elnök-vezérigazgatót pedig beidézték a kongresszusba meghallgatásra. Az Egyesült Királyság parlamentje is meghallgatta volna Zuckerberget, aki azonban ezt elhárította és csupán helyettesét küldte Londonba.