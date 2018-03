IoT

Valós idejű gumiabroncs-figyelő rendszert fejlesztettek

A Vodafone mobil IoT-platformjára épülő gumiabroncsállapot-figyelő rendszerrel segíti a járműflotta üzemeltető vállalatok gazdálkodását a Continental - tájékoztatta a Vodafone csütörtökön az MTI-t.



A "dolgok internete" (IoT) egyik legújabb gyakorlati megvalósulásaként létrehozott ContiConnect szolgáltatás valós időben teszi lehetővé a flottakezelőknek, hogy figyelemmel kísérjék járműveik gumiabroncsainak fontosabb fizikai paramétereit - abroncsnyomás, hőmérséklet -, és szükség esetén beavatkozzanak.



Az optimális keréknyomás 80 százalékán futó gumiabroncsok haszongépjárműveknél például száz kilométerenként közel egy literrel több üzemanyagot igényelnek. A járművek átlagosan évi 120 ezer kilométeres futásteljesítményével számolva tehát minden egyes abroncsra számítva több mint ezer literrel magasabb üzemanyag-fogyasztást jelent az optimálisnál alacsonyabb keréknyomás - írták.



A gumiabroncsok fizikai paramétereit mérő SIM-kártyás egység adatait a ContiConnect vezeték nélküli hálózaton keresztül egy központi internetes felületre továbbítja. Ha az adatok alacsony hőmérsékletet vagy magas guminyomást mutatnak, a rendszer automatikusan e-mail vagy SMS figyelmeztetést küld a központi flottakezelőnek, javaslatot téve a probléma megoldására.



A járműflotta hatékonyságát és az egyes járművek biztonságos közlekedését egyaránt segítő szolgáltatás jelenleg az Egyesült Államokban, Kanadában, Malajziában és Thaiföldön érhető el, de az elkövetkező években az európai és az ázsiai piacokra is bevezetik.