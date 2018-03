GDPR

Zuckerberg beismerte a Facebook tévedését, teljes körű vizsgálatot ígért

"Egyértelműen azt mondták, hogy nézetük szerint azzal, hogy valaki használja a hálót, beleegyezik abba a helyzetbe, hogy mások olyan alkalmazást telepítenek, amellyel összegyűjtik az adataikat." 2018.03.22 07:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Facebookot már 2011-ben tájékoztatták arról, hogy kihasználják a gyenge pontjait, de a közösségi portál akkor azt állította, hogy nem lát okot a módszerek megváltoztatására - állította szerdán egy, a felhasználók adatainak védelméért küzdő osztrák aktivista. Közben Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi oldal alapítója és elnök-vezérigazgatója beismerte a Facebook tévedését és teljes körű vizsgálatot ígért a Cambridge Analytica ügyében.

Max Schrems, aki több ügyben is európai bíróságokhoz fordult a felhasználók adatvédelmének megerősítése érdekében, azt mondta az AFP francia hírügynökségnek, hogy a most kipattant botránnyal kapcsolatos adatfelhasználásnál pontosan ugyanazokat a módszereket használták, amelyek miatt feljelentést tett 2011-ben az Ír Adatvédelmi Hatóságnál.



Sajtójelentések szerint a londoni székhelyű, de New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analytica 50 millió Facebook-oldal adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül. A botrány kirobbanása után letiltották a közösségi oldalról a Cambridge Analyticát, melynek alapítói és befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke volt, és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója.



Max Schrems elmondta, hogy akárcsak 2011-ben, 2012-ben is hétórás értekezleten vett részt a Facebook képviselőivel, hogy megvitassák a hasonló alkalmazások kiváltotta aggodalmakat, de az utóbbiak állították, hogy nem látnak semmilyen problémát.



"Egyértelműen azt mondták, hogy nézetük szerint azzal, hogy valaki használja a hálót, beleegyezik abba a helyzetbe, hogy mások olyan alkalmazást telepítenek, amellyel összegyűjtik az adataikat" - tette hozzá Max Schrems.



"Több ezer alkalmazás van, amelyek pontosan ugyanezt művelik, az egyetlen, amiért erről beszélünk, az az, hogy Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatos"."Lehet, hogy nem is ez a legnagyobb ügy" az aktivista szerint.



Schrems jelenleg egy új szervezetet alapít NOYB (None Of Your Business, Nem a Ti Ügyetek) néven, amelynek az lesz a feladata, hogy segítséget nyújtson magánszemélyeknek a jogaik védelméhez az Európai Unió májusban életbe lépő új szabályainak megfelelően.



Zuckerberg - aki először nyilatkozott nyilvánosan a brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég botrányának kirobbanása óta - saját Facebook-oldalán fejtette ki álláspontját szerdán.



Nyilatkozatában kijelentette: a Facebook "követett el hibákat", de mostantól az egyik legfontosabb feladatuknak tekintik annak biztosítását, hogy hasonló esetek ne ismétlődhessenek meg. Ennek érdekében a közösségi oldalon elérhető valamennyi applikációt alaposan átvizsgálják, és és kitiltják az oldalról azokat a fejlesztőket, akik visszaélnek a személyes adatokkal.

A Facebook-botrány európai vonatkozása

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint közös európai fellépésre van szükség a világhálón történő irányított politikai befolyásolás megakadályozására. Péterfalvi Attila az InfoRádiónak azt mondta: kétséges, hogy a közösségi oldalak törlése megoldja a problémát.



A közösségi portálon a politikai pártot követőkből összeállítható egy adatbázis, látni lehet, hogy ki melyik pártnak a szimpatizánsa, illetve az oldalán közzétett tartalmakból is következtetni lehet a pártszimpátiára – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. A közösségi oldal adatait nem magyarországi szerveren tárolják, és az Egyesült Államokban nincs olyan típusú adatvédelem, mint Európában. A Facebook adatkezelésével kapcsolatban folyamatosan fogalmazódnak meg kérdések – tette hozzá Péterfalvi Attila.



A hasonló adatkezelési problémákat közös fellépéssel lehet kezelni, a szakértő példaként említette az unió 29-es adatvédelemért felelős munkacsoportját, illetve a Privacy Shield megállapodást.



„Az együttes fellépés biztosított, én azt gondolom, hogy ez sokkal hatásosabb, mint az egyes nemzetállami” – fogalmazott a NAIH elnöke. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, valamint az adatvédelmi hatóságok is fontosnak tartják az ügyet – tette hozzá.



Péterfalvi Attila szerint az sem megoldás az adatvédelmi problémákra, ha töröljük magunkat az oldalakról, hiszen – ahogy mondani szokás – ami az internetre felkerült, az fent is marad. Ráadásul sokat a „közösségi portálokon élik az életüket”, így a hatóság elnöke azt sem tartja valószínűnek, hogy sokan meglépnék ezt.