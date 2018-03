IT

Olykor életveszélyes az Apple új Űrhajó Campusa

hirdetés

Az idén ugyanis már több baleset is származott abból, hogy a cég dolgozói egyszerűen belemennek az üvegajtókba.



Az Apple új szilícium-völgyi központja, a Campus 2 a kaliforniai Cupertinóban épül, mindössze egy mérföldre az eredeti központtól. A hivatalos átadás még nem történt meg, de már több munkatárs is megsérült az épületben. A központ üvegajtói és üvegfalai idén eddig már három embernek okoztak könnyebb sérülést, ami miatt a 911-et is hívni kellett – írja a Daily Mailre hivatkozva az Inforárdió.



A köznyelvben csak Űrhajó Campusnak nevezett épületbe mintegy 3000 üvegtáblát szereltek fel: január 2-án két bejelentést tettek könnyebb sérülésekről, majd néhány nappal később egy alkalmazott telefonált, miután belement az egyik üvegtáblába.



Az egyik kivitelezésért felelős a Daily Mailnek elmondta, felismerték, hogy a nagy üvegfelületekkel adódhatnak ilyen problémák, főként amikor megtisztítják őket, akkor ugyanis szinte láthatatlanok az ember számára. Hozzátette, hogy az üvegtáblák beszerelése azonban a törvényeknek megfelelően történt.



A kaliforniai törvények szerint az alkalmazottakat meg kell védeni az olyan balesetektől, mint az üvegajtókon való átsétálás, és ezt kordonokkal vagy az üvegfelületeken elhelyezett, jól látható jelekkel kell elérni. Az Egyesült Államok Foglalkozási Biztonsági és Egészségügyi Igazgatósága szerint azonban ilyen ügyben még nem kapott idézést az Apple.



Az ötmilliárd dolláros építményt 100 százalékban megújuló energia szolgálja ki és a világ egyik legnagyobb napelemtelepe található itt.



A hivatalos átadás után 14 ezer ember munkahelye lesz.



Az épület közepén és körülötte is parkok találhatók: a zöld belső terület 9000 fát, két mérföldnyi futópályát, valamint egy gyümölcsöst és egy rétet is magába foglal.