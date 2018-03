Legyen malacod!

Élő tamagocsit fejlesztettek egy magyar településen

Bekamerázták az ólat, így szagmentesen, otthon a fotelből hizlalhatják az emberek a disznójukat, és huszonnégy órában nézhetik, hogy mit kap enni, hogy bánnak vele, milyen körülmények között van. 2018.03.07 15:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kilencvenes évek virtuális világőrületén, a Tamagocsi ötletén felbuzdulva gondoltak egyet a szatmári Cégénydányádon, és azt mondták, miért ne lehetne otthon, a fotelból valódi állatot, konkrétan malacot nevelni. És az ötlet bevált - tudta meg az InfoRádió Kelemen Róbert polgármestertől, aki azt is elmondta, hogy olyan partnerük is akad, aki talán sosem akarja levágatni a hízott disznaját.



Sánta András riportjában Kelemen Róbert elmondta: "Lassan vidéken is eltávolodnak a gyerekek az állattartástól". Cégénydányád polgármestere hozzátette: a Legyen malacod! program ahhoz is hozzájárul, hogy a fiatalok megszokják az állattartást, és ne riassza el őket a szag.



A program gondolata egy beszélgetésből származik, melyen a polgármester azt vitatta meg ismerőseivel, hogy hogyan lehetne nyomon követhető, egészségesebb élelmiszert az emberek asztalára rakni, illetve a vidéki állattartást népszerűbbé tenni. Ekkor került szóba a kilencvenes évek közkedvelt játéka, a Tamagocsi, aminek köszönhetően egy, a virtuális világban élő állatot gondozhattak, nevelhettek a gyerekek. "És utána jöttünk rá arra, hogy ezt miért ne lehetne megcsinálni ugyanígy a sertésekkel" - árulta el Kelemen Róbert.



Bekamerázták az ólat, így szagmentesen, otthon a fotelből hizlalhatják az emberek a disznójukat, és huszonnégy órában nézhetik, hogy mit kap enni, hogy bánnak vele, milyen körülmények között van. A szoftver ráadásul kiírja az állat súlyát, a környezet páratartalmát és más adatokat - magyarázta a polgármester. A programnak köszönhetően nyolc ember jól fizető állást kapott - tette hozzá.



Kelemen Róbert kiemelte, hogy volt már olyan érdeklődő, aki azt kérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy nem vágják le a malacot, hanem természetes elpusztulásáig gondozzák. "Én felőlem addig lehet ott, ameddig jól érzi magát" - fogalmazott a polgármester, de hozzátette: "mindennek ára van".