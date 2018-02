Vigyázat, pornóval támadnak!

A pornóvideónak álcázott banki trójai vírus a legelterjedtebb típusú malware

A szex könnyen eladja magát, tartják a reklámosok, de a virtuális világban nemcsak értékesítésben van szerepe, hanem rosszindulatú programok terjesztésére is. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Kaspersky Lab szakértői megvizsgálták, hogyan használják a kiberbűnözők a felnőtt tartalmakat céljaik elérésére. Kiderült, hogy a pornó igencsak aktív téma a mobilfenyegetések világában. A kutatás során a szakértők összesen 23 olyan malware családot azonosítottak, amelyek pornót használtak valódi funkcióik elrejtésére.



A felmérések azt mutatják, hogy amikor a felhasználók ismeretlen pornó-alkalmazást töltenek le, akkor a legnagyobb kockázata az ún. clicker fertőzéseknek van. Ez azt jelenti, hogy a malware a fertőzés hatásaként átirányítja az embert hirdetésekre vagy megpróbál előfizetni WAP[1] szolgáltatásokra azért, hogy kihasználja a mobilunk hitelkártya adatait.

Felnőtt tartalomszolgáltatóként álcázott különböző típusú rosszindulatú programokkal fertőzött felhasználók aránya





A pornóvideónak álcázott banki trójai vírus a legelterjedtebb típusú malware. Ezt követi a rooting malware valamint a zsarolóvírusok. Az utóbbiak gyakran jelennek meg ismert, legális pornó oldalak applikációnak formájában. Sok esetben a zsarolóvírusok scareware[2] taktikát használnak: zárolják a készülék képernyőjét mondván illegális tartalmat (általában gyerekpornót) észleltek az eszközön, ezért le is zárja a készüléket. Ahhoz, hogy feloldjuk a készülék képernyőjét, váltságdíjat kell fizetnünk. Ez az üzenet többnyire valós gyerekpornó tartalom esetében jelenik meg.

Példa a zsarolóvírusok által használt scareware taktikára. Az applikáció célcsoportja az amerikai felhasználók.

"Habár nem mondhatjuk, hogy a pornó tematikájú mobil alkalmazások technikailag nagyon különböznének más applikációktól, de van néhány sajátosságuk, amelyet kihasználnak a pornó-alapú rosszindulatú programok. Az áldozatok például kétszer is meggondolják, hogy jelezzék a támadást a megfelelő szervek felé, egyszerűen azért, mert még mindig sokan kritikusan tekintenek az ilyen tartalmakra. Ezért a támadók szemszögéből egy ilyen személy sokkal kényelmesebb áldozat. Ez az egyik oka annak, hogy ilyen sok pornó alapú támadást tapasztalhatunk. A másik ok sokkal egyszerűbb: az emberek egyre több tartalmat fogyasztanak mobilkészülékeken keresztül. Többek között felnőtt tartalmat is." - mondta Roman Unuchek, a Kaspersky Lab biztonsági szakértője.

Azért, hogy megakadályozza a rosszindulatú programok támadását vagy a számítógépes visszaéléseket felnőtt tartalmat közzétevő honlapok látogatásakor, az alábbiakat javasoljuk a felhasználóknak:



- Használjon megbízható tartalom szolgáltatót. Kiberbűnözők rendszeresen készítenek hamis pornó oldalakat csupán azzal a céllal, hogy terjesszék rosszindulatú programjaikat.



- Ne telepítsen ismeretlen forrásból származó alkalmazást, még akkor sem, ha remek ajánlatnak tűnik. Használja inkább a hivatalos alkalmazás-áruházakat.



- Ne használjon lopott fiókot pornó oldalakhoz. Egyrészt illegális, másrészt a legtöbb esetben blokkolják az ilyen fiókokat.



- Használjon megbízható internetes biztonsági megoldást, amely képes megvédeni minden készüléket bármilyen típusú kiberfenyegetéstől.

[1] A Wireless Application Protocol (WAP) a vezeték nélküli adatátvitel egy nyílt nemzetközi szabványa. Hordozható eszközökhöz (mobiltelefonok, PDA-k) fejlesztették ki.



[2] A scareware szoftverek általában hirdetések, amelyeket adware vírusok jelenítenek meg.