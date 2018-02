Sorra zárnak be a boltok, de a gépek dolgoznának

Olcsóbb és munkaerőt takarít meg az új magyar rendszer

2018.02.09 14:39 ma.hu

Nem tudják tartani a tempót a kisebb, néhány kasszás boltok és üzletláncok, így sokan a munkaerő hiánya vagy költsége miatt a hét egy vagy több napján is kénytelenek zárva tartani, esetleg végleg bezárni, emiatt viszont más közértekben kígyózó sorok állnak. Ezt a problémát orvosolja az első magyar önkiszolgáló kasszarendszer.



A Laurel Számítástechnikai Kft. által fejlesztett megoldás reális választ ad a pénztároshiányra, valamint jelentősen megnöveli a pénztárak áteresztőképességét. Egy hagyományos kassza helyére 3-4 új fejlesztésű önkiszolgáló kasszát is telepíthetünk, az egy kasszára jutó üzemeltetési költség pedig a harmada egy hagyományos pénztárénak. Ezzel az üzlet tehermentesítheti a megmaradt munkaerőt, a felszabaduló szaktudást pedig célzottabban hasznosíthatja. A nagyobb áruházak, nagy forgalmat lebonyolító kis- és nagykereskedők esetében a már meglévő kiszolgálósorokat is könnyen kiegészíti.



A megoldás tehát nemcsak hatékony választ ad a szakképzett munkaerő hiányára, de gyorsaságával és könnyű használatával népszerű is a vásárlók között. Nagyon fontos továbbá, hogy a hazai fejlesztés mindezt a nemzetközi piacon beszerezhető önkiszolgáló kasszák árának töredékéért kínálja.



Az első magyar fejlesztésű önkiszolgáló kasszarendszer világszínvonalú komponensekből áll, alapját a Laurel Kft. által fejlesztett és több ezerszer bizonyított Laura kasszaprogram adja, amelyet a kereskedők már jól ismernek. A cég megoldásának bevezetési ideje is mindössze a harmada a nagyobb eszközökhöz képest. "Már több magyar lánc is érdeklődik a fejlesztés iránt, sőt az egyik nagy multi, amely már próbálkozott külföldi megoldásokkal, szintén nyitott a váltásra" - mondta Bessenyei István, a Laurel Kft. tulajdonosa.