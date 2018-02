Szörfözés

Mindenki korlátlan mobilnetet kap a Telekomtól

Február 16. 22:00-tól február 19. nap végéig ügyfélszolgálati rendszereit bővíti és fejleszti a Telekom, emiatt a telefonos és online önkiszolgáló felületek, továbbá a Telekom mobilalkalmazás nem lesz elérhető, valamint az üzletekben is csak korlátozottan vehető igénybe az ügyfélszolgálat



A Telekom bejelentése több fronton is érinti a felhasználókat. Íme a részletek:



Mivel több olyan tranzakciós folyamat is érintett lesz, amelyek például előfizetéses csomagok módosítására vagy adatbővítő opciók vásárlására irányulnak, ezért úgy döntöttek, a szóban forgó időszakban korlátlan mobilnet napokat tartanak, amelyek során belföldön minden mobilinternettel rendelkező havi díjas ügyfél korlátlan mennyiségű adatforgalmat kap!



Az alábbi folyamatok nem fognak működni a leállás ideje alatt.



LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI MOBIL HAVIDÍJAS ÜGYFELEK:

- Értékesítés

- Díjcsomagváltás

- Számhordozás

- Szerződésre, szolgáltatásra, folyószámlára vonatkozó módosítások

- Szolgáltatás aktiválások, szüneteltetések, megszüntetések

- Adatellenőrzés, azonosítás

- Számlabefizetés, számlával kapcsolatos ügyintézés,

- Számcsere

- SIM csere



LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI OTTHONI ÜGYFELEK:

- Számlabefizetés (ez csak csekken, átutalással, vagy a Díjnet felületen lehetséges)

- Otthoni eszköz értékesítése (laptop, TV, stb)

- LAKOSSÁGI DOMINO ÜGYFELEK:

- Domino SIM értékesítés

- Domino aktiválás

- Domino feltöltés (személyes csatornán)

- Domino tranzakciós díj (kártyacsere) kiszámlázása



AZ ALÁBBI ONLINE ÖNKISZOLGÁLÓ RENDSZEREK NEM LESZNEK ELÉRHETŐEK A LEÁLLÁS ALATT:

- Telekom alkalmazás

- Telekom fiók

- Számlabefizetés online felületen

- Értékesítési folyamatok (új előfizetés, készülék, tartozék, Domino SIM/csomag)

- Domino feltöltés online felületen

- 1414 IVR önkiszolgáló

- 1777 Domino IVR működése:

- Áttérés havidíjas előfizetésre; Előfizetői kártya aktiválása

- Családbarát kedvezményből kilépés

- SMS önkiszolgáló havidíjas és Mix előfizetők esetében

- SMS hívásforgalmi tájékoztató (HFT) a havidíjas előfizetők forgalmi adatait nem frissíti

- USSD önkiszolgáló havidíjas és Mix előfizetők esetében

- My-T-Systems üzleti önkiszolgáló felület