Az IT hajnala újra felvirrad :)

Március végétől újra kapható lesz a Commodore 64

Noha mindössze csak fele akkora lesz az új Commodore 64, mint 30 évvel ezelőtt volt, pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint anno. A gyártó cég még októberben jelentette be, hogy ismét piacra dobja azt a gépet, aminek köszönhetően egy bolygó ismerte meg a Return-gombot, a Syntax Error kifejezést és vele együtt a BASIC programozási nyelvet.



A Retro Games március végén forgalomba kerülő miniatűr gépének a neve is valamivel rövidebb lesz: TheC64 Mini. A gép stílszerűen 64 beépített játékkal érkezik majd (lista a videó alatt), de külső perifériák csatlakoztatásával más játékokat is be lehet majd rá tölteni - írja a pcforum.hu.



Az eredeti verziót még 1982-ben dobták piacra 595 dollárért, ez mai árfolyamon nagyjából 1500 dollárnak (kb. 370 000 Ft) felel meg. A Commodore 64 gyártását 1993-ban állították le, az addig értékesített 17-25 millió példányával a mai napig minden idők legtöbbet eladott számítógépmodelljének számít. A gépet megjelenésének évében az év számítógépének választották.



A miniatűr Commodore 64-et Európában 80 euróért (kb. 25 000 Ft) lehet majd megvásárolni.

A TheC64 Mini előre telepített játékai

- AlleyKat

- Anarchy

- Armalyte: Competition Edition

- Avenger

- Battle Valley

- Boulder Dash

- Bounder

- California Games

- Chip's Challenge

- Confuzion

- Creatures

- Cyberdyne Warrior

- Cybernoid: The Fighting Machine

- Cybernoid II: The Revenge

- Deflektor

- Everyone's A Wally

- Firelord

- Gribbly's Day Out

- Hawkeye

- Heartland

- Herobotix

- Highway Encounter

- Hunter's Moon

- Hysteria

- Impossible Mission

- Impossible Mission II

- IO

- Jumpman

- Mega Apocalypse

- Mission A.D

- Monty Mole

- Monty on the Run

- Nebulus

- Netherworld

- Nobby the Aardvark

- Nodes Of Yesod

- Paradroid

- Pitstop II

- Rana Rama

- Robin Of The Wood

- Rubicon

- Skate Crazy

- Skool Daze

- Snare

- Speedball

- Speedball II: Brutal Deluxe

- Spindizzy

- Star Paws

- Steel

- Street Sports Baseball

- Summer Games II (inc. Summer Games I)

- Super Cycle

- Temple of Apshai Trilogy

- The Arc Of Yesod

- Thing on a Spring

- Thing Bounces Back

- Trailblazer

- Cosmic Causeway: Trailblazer II

- Uchi Mata

- Uridium

- Who Dares Wins II

- Winter Games

- World Games

- Zynap