Tech

Törölték az Apple internetes boltjából a Telegramot

hirdetés

Az alkalmazást nem sokkal az után törölték, hogy gyártója elérhetővé tett egy új változatot, a Telegram X-et az androidos telefonokra. Ez a változat az Apple készülékein még csak tesztüzemben működött - írja a The Verge című amerikai hírportál.



"Figyelmeztetést kaptunk az Apple-től, hogy felhasználóink nem helyénvaló tartalommal találkozhattak, és mindkét alkalmazást eltávolították az App Store-ból. Amint ettől megfelelően sikerül megóvnunk ügyfeleinket, az appok remélhetőleg visszakerülnek" - írta a Twitteren Pavel Durov, a Telegram elnök-vezérigazgatója. A The Verge megjegyzi, hogy nem tudni, mikor lesz ismét elérhető az alkalmazás, sem azt, hogy mi volt a "nem helyénvaló tartalom".



A Telegram volt az egyik első olyan okostelefonos alkalmazás, amely titkosított üzenetküldést és beszélgetést tesz lehetővé. A több platformon elérhető appnak 2017 decemberében 180 millió aktív felhasználója volt.



Durov a VKontaktye nevű orosz közösségi portál alapítója, de az oldal irányításából később kiszorították, állítása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségesei, mert nem volt hajlandó adatot szolgáltatni a 2014-es ukrán válság szereplőiről. A Telegramot deklaráltan azzal a céllal hozta létre, hogy olyan kommunikációs lehetőséget teremtsen, amelyet az orosz biztonsági szervek nem tudnak lehallgatni.



A Telegramot több ország kormánya bírálta, mert a titkosítás miatt terroristák és bűnözők is előszeretettel használják.