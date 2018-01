IT

Új vezetők, tovább erősödő Ingram Micro

A két informatikai nagykereskedőcég nemzetközi és magyar egyesülése után Virágh Attila irányítja új ügyvezető igazgatóként az Ingram Micro hazai csapatát, Lázár Ferenc régiós alelnökként vezeti a közép- és kelet-európai leányvállalatokat. 2018.01.31 12:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

2016 tavaszán jelentette be az Ingram Micro az RRC kelet-közép-európai részlegének (RRC CEE) felvásárlását. A 2016 júniusában lezárult akvizíciót követő másfél évben az Ingram Micro és az RRC integrációja zajlott - mind régiós mind magyarországi szinten. A két magyar cég sikeres fúziója után, 2017 októberétől a két IT disztribútor egyetlen cégként folytatja működését Magyarországon.

A változások a hazai cégvezetési struktúrát is érintették. Lázár Ferenc, az Ingram Micro korábbi ügyvezető igazgatója a vállalatközép- és kelet-európai piacokért felelős regionális vezetője, alelnöke lett.



Az RRC korábbi cégvezetője, Virágh Attila pedig az Ingram Micro ügyvezetői igazgatói pozícióját tölti be. Az átállásrészeként 2018 első negyedévében kettős ügyvezetés zajlik a cégnél, áprilistól Virágh Attila egyszemélyben irányítja a nemzetközi IT nagykereskedő cég magyarországi leányvállalatát.



A két cég hazai összeolvadásának koordinálását, feladatok megosztását jelentősen megkönnyítette, hogy a két vezető hasonló tapasztalatokkal, üzleti felfogással rendelkezik, és így hatékony menedzsment csapat alakult ki a hatalmasra nőtt IT disztribútor élén.

Terjeszkedés és fejlődés 2018-ban

Az egyesülésnek köszönhetően a két vezető jelentős bevétel-növekedést vár az idei évre régiós szinten. Ennek alapja a sikeres és lendületes fejlődésben rejlik: a tavalyi év során az együttes árbevétel nagyobb lett, mint a két korábbi cég összesített, 2016-os eredménye.



„A tavalyi év az integrációról, az akvizíció utáni stabilitás megteremtéséről szólt a régióban. Az idei évben erre alapozva jelentős üzletfejlesztést tűztünk ki célul valamennyi országban. Ez egyrészt további portfólió növekedést jelent a tradicionálisan erős VAD (ValueAddedDistribution) üzletágunkban - kiegészítve támogatási, konzultációs és oktatási szolgáltatásokkal.



A technológiák közül a cybersecurity és unifiedcommunication területekre fogunk jelentős befektetésekkel koncentrálni.



Kihasználva az egyes országokban meglévő jelenlétünket - a lojális viszonteladó csatornánkra alapozva- az Ingram Micro hagyományosan erős volume disztribúciós vonalán is jelentős fejlesztéseket és portfólió bővítést tervezünk.



A harmadik kiemelt terület a felhőszolgáltatások értékesítése. A tavalyi évben a régióban is elérhetővé tettük az Ingram Micro saját fejlesztésűCloud Marketplace-t mely egy automatizált e-kereskedelmirendszer, ésamelyen keresztül viszonteladóink értékesíteni, bevezetni, valamint - a megvásárolt havi előfizetéseket - menedzselni tudják partnereik számára.



A marketplace-en számos gyártó SaaS és IaaS felhőszolgáltatása elérhető” – mondta Lázár Ferenc, regionális alelnök.

Magyarország a fókuszban

„Nemcsak nemzetközileg, de hazánkban is a legnagyobb disztribútornak számít az Ingram Micro.



Magyarországon az RRC-vel létrejött fúzió után a tavalyi évben közel 56 milliárd forintos árbevételt értünk el- a több mint 130 fős, 70%-ban értékesítéssel foglalkozó szakembergárdánknak köszönhetően.



A 2017-es árbevétel rekord volt az Ingram Micro történetében, de a cél – természetesen – ennek a túlszárnyalása a jövőben” – hangsúlyozta Virágh Attila, az Ingram Micro új ügyvezető igazgatója.



„Az egyesítéssel kibővült Ingram Micro magyar csapatának célja, hogy a két cég szinergiáiban rejlő lehetőségeket kihasználjuk, egységes, a korábbiakat is felülmúló ajánlatokat, szolgáltatásokat nyújtsunk a magyar piacon, és a stratégiába illeszkedő technológiák alkalmazásával komplett megoldásokat kínáljunk.”

Új KKV partnercégek

Az Ingram Micro minden korábbinál jobban fókuszál a kis- és közepes méretű vállalatok, viszonteladó cégek igényeire. Ez egyben a KKV-kat kiszolgáló alkalmazotti létszám bővítését is jelenti.



Emellett külön részleg foglalkozik a webshopon keresztüli (e-commerce) értékesítéssel, mely egyedülálló fejlesztési lehetőséggel rendelkezik a cég egész Európára kiterjedő háttéradatbázisaival.



Ennek köszönhetően az Ingram Micro 3.000négyzetméteresbudapesti raktárában lévő árukészlet mellett a németországi központi készlet - több mint 110.000 négyzetméteres raktárban, közel 350 gyártótermékeivel- is non-stopelérhető az ügyfelek számára.



Ráadásul teljesen automatizált és könnyen kezelhető, áttekinthető módon, munkanapokon akár 24-48 órán belüli szállítással.

Hozzáadott érték az oktatásban is

2017-ben jelentős hangsúlyt kapott az oktatás fejlesztése az Ingram Micro-nál Magyarországon is, melynek további bővítése 2018-ban is kulcsfeladat lesz.



Az ügyfelek, viszonteladók képzéséről egy önálló tréningközpont gondoskodik 250 négyzetméteren.Három oktatóterem valamint számos rackszerverbiztosítja a tudás átadását – bármilyen IT környezet modellezését lehetővé téve, ontime demóközpontként, akár több országból, kontinensről is bejelentkezőpartnerekkel is.



A saját belső hálózaton kialakított demó és tréning környezeteken kívül - a világ legnagyobb remote laborjaival is kapcsolatot tartó oktatóközpont -rendkívül széles spektrumú teszt és oktatási környezet kialakítására is alkalmas. Cél, hogy akár oktatásról, akár tesztről legyen szó, bármilyen új technológiát elérhetővé tudjon tenni az Ingram Micro partnerei, ügyfelei vagy a végfelhasználók számára.



A minősített, magyar és külföldi oktatókkal zajló, napi szintű képzéseknek helyt adó, egyszerre akár száz embert is kiszolgálni képes oktatólabor egyben hivatalos vizsgaközpontként is működik. A tréningközpont –más oktatócentrumokkal való verseny helyett - az Ingram Micro hozzáadott értékű megoldásokat nyújtó stratégiáját szolgálja ki.



Az Ingram képzési központja jól illeszkedik a cég stratégiájába, plusz szolgáltatást nyújtva ügyfeleinek az új technológiákhoz, folyamatosan képezve a channel partnereit, ezáltal is megvalósítva a hozzáadott értékű IT disztribúciós feladatokat.

Óriási portfólió, ügyfélproblémák felderítése

A vállalat méreteiből adódóan szinte az összes fontos, információ-technológiában érdekelt gyártó termékei elérhetők az Ingram Micro kínálatában(többek között a 3M, Acer, Algosec, APC, Asus, Avaya, Axis, Brother, Canon, CheckPoint, Cisco, Citrix,Datalogic, DellEMC, D-Link, EloTouch, Epson, ExtremeNetworks, Forcepoint, Fujitsu, Hitachi Vantara, Honeywell, HP Inc., HPE, IBM, Jabra, Kingston, Lenovo, Logitech, McAfee, Microsoft, MSI, NEC, Novell, OKI, Qnap, Sagem, Samsung, Sonicwall, Sony, Supermicro, Symantec, Synology, Toshiba, TP-Link, Unify, Veeam,Veritas, V7, Xerox, Zebra, Zyxelstb.),mellyel bármilyen ITkihívásra komplett megoldást tud ajánlani - mind a mennyiségi, mind a minőségi értékesítési területeken.



Az üzleti modell megfordításával először az ügyfél IT problémái kerülnek átvilágításra, melyet követően - a széles beszállítói körnek köszönhetően - gyártófüggetlen megoldásokat kínál az Ingram Micro, magas színvonalat nyújtva ezzel az általános disztribútori szolgáltatási szinthez képest.

Tovább nőni

Az Ingram Micro hazai és nemzetközi célja a disztribúciós üzletágban betöltött vezető szerep további erősítése, a partner-elégedettség növelése, a szolgáltatások bővítése, valamint a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos piaci transzformáció elősegítése.



Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy támogassák az üzleti partnerek piaci érvényesülését és nyereséges növekedését.



A két cég összeolvadása, az RRC sikeres integrálódása után, hatékonyan együttműködő regionális alelnökkel és új ügyvezető igazgatóval az üzleti cél reálisan elérhető a piacvezető IT disztribútor számára – a hazai és a világpiacon is.