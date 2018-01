IT

Nem fogja kitalálni, melyik telefongyártó tett először képernyő mögötti ujjlenyomat-olvasót a telefonjába!

Az ujjlenyomat-olvasó jó dolog, csak éppen extra helyet foglal el a készüléken. Emiatt már régóta nagy a nyomás az Apple és a Samsung fejlesztőin, hiszen mint piacvezetők, az innovációk általában tőlük érkeznek a piacra. Ám amíg a nyugati piacok népszerű gyártói ki tudja, mint törték a fejüket, addig Kína nyomott egy gázt és mindenkit beelőzött.



Kelet-Ázsia legnagyobb országa iszonyat pénzt fordít a kutatás-fejlesztésre, így ne lepődjünk meg, ha a világelsők lesznek benne előbb-utóbb ebben is, akár a tudományos publikációkban.



De hogy is jön ide Kína? A OnePlus (és az Oppo) mögött is álló társaság egy Vivo márkanéven forgalmazott készülékén mutatta be az új biometrikus megoldást – számolt be róla a The Verge.



A Vivo X20 Plus UD a különleges leolvasón túl sima hétköznapi telefon: 6,43 colos kijelzője 2016×1080 pixeles felbontású, processzora Qualcomm Snapdragon 660, és 3905 mAh-s akkumulátort rejt a ház.



A kijelzőbe épített ujjlenyomat-érzékelő technológia fejlesztésében egy amerikai cég, a laptopok tapipadjait gyártó Synaptics is részt vett. Az alábbi videójukon jól látható, hogy milyen gyorsan lehet feloldani a kijelzőzárat, ha a megfelelő helyre tesszük az ujjunkat: