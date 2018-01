IT

Igen alattomos új androidos kémvírus terjed

A Kaspersky Lab kutatói felfedeztek egy rendkívül fejlett mobil kártevőt, amely 2014. óta aktív és kifejezetten a célzott kiber-megfigyelésre tervezték Android eszközökre, A károkozó, amelynek a neve Skygofree, eddig soha nem látott összetevőket tartalmaz, mint például lokáció-alapú audio felvevő egységet, amely képes hangrögzítésre a fertőzött készülékeken keresztül. A kémprogram olyan weboldalakon terjed, amik mobilhálózati oldalnak álcázzák magukat.



A Skygofree egy kifinomult, többlépcsős kémprogram, amely a támadóknak teljes felügyeletet biztosít a megfertőzött készülékek felett. A 2014-ben megjelent első verzió óta folyamatosan fejlesztették, mára már képes lehallgatni a környezetében lévő beszélgetéseket és zajokat, ha a megtámadott készülék egy megadott helyre került. Ilyen funkciót korábban nem lehetett látni egyetlen egy kártékony programnál sem. Egyéb fejlett, eddig ismeretlen funkciója még az Accessibility Services, amely ellopja a WhatsApp üzeneteket és képes csatlakoztatni a készüléket olyan wifi hálózatokra, amelyeket a támadók irányítanak.



A program számos exploitot tartalmaz, amely hozzáférést biztosít a root jogosultságokhoz és képes arra is, hogy képet készítsen, videót rögzítsen, listázza a hívásnaplót, az sms-eket, az útvonalakat, a naptáreseményeket, valamint egyéb üzleti információt, amelyet az adott készülék tárol. Egy speciális funkció még azt is lehetővé teszi, hogy kikerüljön egy esetleges akkumulátor-takarékos programot: magát a „védett-alkalmazások” listájába sorolva továbbra is működik, még ha a készülék képernyője ki is van kapcsolva.

Úgy tűnik, a támadók érdeklődnek a Windows-os felhasználók iránt is, a kutatók találtak néhány erre utaló nemrégiben fejlesztett funkciót is a platformban.



A program terjesztésére használt honlapok többségét 2015-ben regisztrálták, amely a Kaspersky telemetrikus adatai szerint a forgalmazási kampány aktív időszaka volt. A kampány folytatódott, és a legutóbbi domain címeket 2017. októberében regisztrálták. Az adatok alapján eddig a legtöbb áldozat Olaszországban volt.



„A kifinomult mobil kártékony programokat nagyon nehéz azonosítani és blokkolni és a Skygofree fejlesztői ezt láthatóan saját előnyükre használják: megalkottak és folyamatosan fejlesztettek egy olyan rosszindulatú programot, amely extrém módon képes kémkedni a felhasználók után anélkül, hogy gyanút keltene. A Skygofree malware kódjának és infrastruktúrájának elemzése alapján a fejlesztő csapat egy olasz IT cégnek tűnik, amely felügyeleti megoldásokat kínál, mint a HackingTeam.” – magyarázta Alexey Firsh, a Kaspersky Lab, Targeted Attacks Research részlegének malware elemzője.



A kutatók 48 olyan különböző parancsot találtak, amelyeket a támadók végre tudnak hajtani, ezzel lehetővé téve a felhasználás maximális rugalmasságát.



A Kaspersky Lab megbízható védelmet nyújt a fejlett mobil kártevők elleni fenyegetettségek ellen, és olyan eredményes biztonsági megoldást ajánl, amely képes azonosítani és blokkolni az ilyen kiberfenyegetéseket, mint például a Kaspersky Security for Mobile. Ugyanakkor felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy legyenek óvatosak az olyan emailekkel szemben, amelyeket ismeretlen embertől vagy szervezettől kapnak. Mindig ellenőrizzék a honlapok származását, mielőtt egy linkre kattintanának. Ha bizonytalan, kérjen segítséget szolgáltatójától. Rendszergazdáknak javasoljuk, kapcsolják be az Application Control-t mobil biztonsági programjaikban azért, hogy ellenőrizzék a potenciális káros alkalmazásokat, amelyek védtelenek az ilyen támadásokkal szemben.