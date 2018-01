Közösségi média

Egy nap alatt 770 milliárdot bukott Zuckerberg a Facebook-hírfolyam miatt

A Bloomberg hírügynökség kiszámította, hogy Zuckerberg így 2,9 milliárd dollárt (770 milliárd forint) veszített, ami azt jelenti, hogy most 74,4 milliárdja van, és már nem ő a világ negyedik leggazdagabb embere. A veszteség mértékét az is jól érzékelteti, hogy a Facebook alapítója tavaly összesen 4,5 milliárd dollárral gyarapította vagyonát, vagyis most egy nap alatt elbukta a tavalyi nyeresége kétharmadát - írja a hvg.hu.



Zuckerberg bejelentése szerint az oldal ismét olyan lesz, mint a Facebook aranykorában: nagyobb teret kapnak majd a felhasználó családtagjaihoz kapcsolódó posztok, fotók, és persze (az élő) videók is. A változás elsődlegesen az aktivitás szempontjából jól pörgő bejegyzéseket hivatott még közelebb hozni. A cél egyértelműen a felhasználókra nézve releváns tartalom kiemelése, ezzel is afelé az elgondolás felé közeledve, hogy az oldalra lépve ne csupán végigszaladjon (görgessen) az ember, hanem akár több felhasználó figyelmét vonzó párbeszédekbe, vitákba bonyolódjon ismerőseivel, vagy épp másokkal.



Zuckerberg leszögezte, hogy az új hírfolyamon lényegesen kevesebb bejegyzés jelenik majd meg a különféle vállalati és márkaoldalaktól, amelyek így elérés tekintetében bizonyára érezhetően gyengébb eredményekkel kalkulálhatnak. És épp ez a probléma, amely nem mellesleg a Facebook üzleti érdekeire is (rossz) hatással lehet. Az első reakciók ezt igazolják.