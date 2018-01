Szándékosan kémkednek utánunk?

Minden Intel processzoros készülék 30%-ot is lassulhat!

hirdetés

A Windowst, a macOS-t és a Linuxot is frissíteni kell, amelyikben Intel processzor van, mert a hiba lehetővé teszi, hogy egyszerű programok hozzáférjenek a rendszermag memóriájához. A memóriában tárolt adatok, például jelszavak, potenciálisan hozzáférhetők. Mivel a hiba (szándékosan?) a hardverbe van égetve az Intel processzorokban, csak szoftveresen, azaz az operációs rendszer szintjén lehet utólag csak javítani.



Mivel a hiba javítása abból áll, hogy az operációs rendszer folyamatait szoftveresen elzárják a kernelmemóriától, a frissítés nagyon komoly teljesítménycsökkenést okozhat, akár 30%-ot is.

A hiba annyira komoly, hogy a Microsoft az Azure szolgáltatásában január 10-én már megkezdi a hiba kijavítását és azonnal kezeli.



Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy a processzorok között van-e kivétel - az azonos architektúra miatt valószínűleg nincs -, és az sem derül ki, hogy a beépített hiba szándékos-e, hogy tudjanak kémkedni az emberek után. Mindenesetre a hiba 2001. szeptemberi merénylet után gyártott processzorokat biztosan érinti.



A mobiltelefonok többségét szerencsére nem, hiszen azokban nem Intel processzor van általában. Ettől függetlenül biztos van bennük másik hátsó kapu, mint mindenben. Csak még így nem derült ki.



Az eset különösen kínos az Intelnek, hiszen az AMD processzoraiban ez a hiba nem található meg és az AMD most kezd újra piacot nyerni, most jelentek meg az új versenyképes processzorai. Talán ennek is köze van ahhoz, hogy ez a hír nyilvánosságot nyert.