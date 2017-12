IT

Veszélyes vírus támad a Messengeren keresztül

A Facebook Messengeren keresztül terjedő vírusra figyelmeztetnek a Trend Micro szakemberei. A rosszindulatú kód a tudtunk nélkül tölt le bővítményeket a gépünkre. A Digmine nevet viselő kártevő Dél-Koreából indult útjára, de észlelték már Vietnamban, Azerbajdzsánban, Ukrajnában, a Fülöp-szigeteken, Thaiföldön és Venezuelában is.



A vírus egy letölthető videófájlnak tűnik, viszont kattintásra egy streamoldalra irányítja a felhasználót, ahol a háttérben letöltődik néhány más állománnyal együtt, így akár kriptopénz bányászására is alkalmassá teszi gépünket.



A bajt tovább tetézi, hogy ha a felhasználó Facebook-bejelentkezése automatikusra van állítva, a fájlt a vírus elküldi az ismerősöknek is Messengeren keresztül.