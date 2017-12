IT

Bocsánatot kért az Apple az iPhone lassításáért - ez lesz a kárpótlás

A telefonok szándékos lassítása mélységesen felháborította a felhasználókat, emiatt az Apple nyílt levélben tudatta, hogy mivel fogja kárpótolni őket. 2017.12.29

Egy hete ismerte el az Apple, hogy bizony lassítják a régebbi iPhone-okat, ami igencsak kiverte a biztosítékot a felhasználóknál. A gyártó közleményt adott ki, amelyben elismerték a lassítást, és azt ígérték, akciós akkumulátor cserére biztosítanak lehetőséget a régi telefonokban. Ez azt jelenti, hogy jövő év januárjának végétől egészen decemberig mindenkinek, aki iPhone 6-os, vagy annál újabb készülékkel rendelkezik, a szokásos 79 dollár helyett 29 dollárért adják majd az akkumulátort.



Az Apple szerint a lassításra amúgy jó okuk van. Nem a készülékcserére akartak rámenni, csupán az öregedő akkumulátorok veszélyeitől óvták meg a felhasználókat. Magyarán azért lassul le az iPhone, hogy az esetlegesen már elhasználódott lítiumion akku miatt ne álljon le váratlanul a készülék, mert ez akár kárt is okozhat az elektronikus alkatrészekben. Kár, hogy az iOS teljesítménykezelési módszeréről eddig így nem esett nagyon szó.



A helyzet azonban ezzel nem oldódott meg, Franciaországban keresetet nyújtottak be az Apple ellen. Az országban 2015 augusztusában hoztak meg egy törvényt, amelynek értelmében bűncselekmény szándékosan csökkenteni bármely termék élettartamát, hogy ezzel újabb vásárlásokra ösztönözzék a fogyasztókat. Ha megnyerik a pert, 2 év börtönbüntetést, 300 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak, vagy akár az éves bevétel 5 százalékát is. A telefongyártó ellen nemrég az Egyesült Államokban is pert indítottak, hasonló okból.