Belassul a gépe, miközben sorozatot vagy filmet néz a neten?

Új módszerrel próbálnak bevételhez jutni az egyik legnépszerűbb hazai online filmnézős oldal, a Moovie.cc üzemeltetői. Miközben a felhasználó éppen kedvenc sorozatát vagy filmjét nézi, a hvg.hu szerint az oldal a háttérben lefogja a számítógép erőforrásait, hogy kriptopénzt generáljon az üzemeltetőknek.



A Moovie.cc úgy jutott a leglátogatottabb magyar weboldalak közé, hogy csordultig van reklámokkal és félillegális tartalomterjesztést folytat. Ahogy Makay József kiberbiztonsági szakértő blogjában azt írja, az ilyen weboldalakon elhelyezett és felugrók reklámok sok esetben valamilyen káros vagy fertőző végcélra irányítanak. Azonban úgy tűnik, hiába a megannyi hirdetés, az oldal üzemeltetői egy másik bevételi forrás után is néztek.



Nemrég a világ egyik legnagyobb torrentoldalaként működő Pirate Baynél is úgy döntöttek, hogy – titokban – egy olyan kódot helyeznek el az oldal bizonyos pontjain, ami jelentős mértékben igénybe vette a látogatók processzorát. Persze nem véletlenül: a kóddal és a lefoglalt erőforrással kriptopénzt, Monerót bányásztak, hogy ezzel egészítsék ki az oldal bevételeit. A kiberbiztonsági szakértő most a Moovie.cc oldalon is ilyen kódot szúrt ki.



Ahogy a szakértő írja: a Moovie.cc – az ilyen oldalakon senki által el nem olvasott felhasználási feltételeken túl – nem jelenít meg semmilyen figyelmeztetést a bányászattal kapcsolatban, így a felhasználók filmnézés közben maximum arra lehetnek figyelmesek, hogy időnként megakad a film, a gép ventilátorai pedig hangosabban pörögnek a megszokottnál az extrém hardverterhelés miatt. Ez akkumulátorról üzemelő eszközöknél szokatlanul gyors merülést, rosszabb esetben pedig akár túlmelegedést is eredményezhet.



A Moovie.cc-n futó kód ellen lényegében egyetlen védekezési lehetőség van: megfelelően felkészített reklámblokkoló használata. Ilyet kínál jelenleg az AdBlock Plus is, a beállítás mikéntjéről itt olvashat.



Bárhogy is, biztosak lehetünk benne, hogy egyre több oldal üzemeltetői helyeznek majd el hasonló kódot az oldalukon. Mert ahogy anno a Pirate Baynél indokolták döntésüket: a netezőknek lassan el kell dönteniük: fizetnek, reklámokat nézegetnek vagy beáldozzák a processzoridejüket annak érdekében, hogy az oldal továbbra is képes legyen működni.