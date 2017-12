Ellenőrzés

390 magyar Facebook-felhasználóról kért ki adatokat a kormány

Világszerte egyre kíváncsibbak az állampolgárokra a kormányzati szervek, a hazai helyzet is érezhetően fokozódik. Minden eddiginél több magyar kerül célkeresztbe. 2017.12.19 17:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Míg a tavalyi év második felében 64 279 kormányzati adatkérés érkezett be a Facebookhoz, az idei év első felében 78 890 - derül ki a Facebook most publikált átláthatósági jelentéséből, amely a januártól júniusig tartó időszakot világítja meg.



A kormányzati szervek információéhsége nem csak nemzetközi viszonylatban fokozódik, hanem itthon is. Egy éve 230 felhasználói fiókkal kapcsolatban kapott magyar adatigénylést a Facebook, fél éve 216 felhasználóról szólt a fáma, addig a friss jelentés már 234 kérvény esetében összesen 390 felhasználó adatait érinti.



Az ilyenkor kiadott információ vonatkozhat a felhasználóra, annak IP-cím szerinti tartózkodási helyére, illetve tartalmazhatja az általa küldött vagy fogadott üzeneteket is. A Facebook hangsúlyozza, minden egyes esetben megvizsgálják, hogy mennyire jogos a kormányzati érdeklődés, és csak akkor szolgáltatnak adatot, ha mindent rendben találnak az ügyben. Ez most az esetek csupán 54,50 százalékában volt így.



Négy alkalommal sürgősségi adatkéréssel élt valamely állami hatóság, ezek összesen 30 felhasználót érintettek. A Facebook a négyből csupán az egyik kérvényt ítélte jogosnak - írta a hvg.hu.

A Facebook-értesítés, amivel jobb, ha soha nem találkozik