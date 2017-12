Fejlesztés

Először indult és rögtön nyert az Év Honlapja versenyen az Ergománia

A 2017-es Év Honlapja verseny nyertese Kereskedelmi Kategóriában a joautok.hu oldal lett.



Az ellenőrzött használtautó-piactér oldalt az e-commerce szakértő Virgo Systems csapata fejlesztette, a UX tervezésért és kutatásért pedig az Ergománia felelt. A zsűri indoklásában a reszponzivitást, az igényes, de egyszerű megjelenést, valamint a részletes, de könnyen működő keresőt emelte ki.



Az Év Honlapja verseny Magyarország legrangosabb online marketing–kommunikációs pályázata. A szakmai zsűri a digitális kommunikáció valamennyi meghatározó szegmensét képviseli: ügyféloldali, média, illetve ügynökségi szakemberek egyaránt részt vesznek a pályaművek értékelésében. Az elbírálás szempontjai között a design és a kreativitás mellett a reszponzivitás, a felhasználói élmény és a kategóriára jellemző tartalom értékelése is megjelenik.

A fejlesztést a Virgo Systems, a UX tervezést és kutatást az Ergománia végezte

Az oldal fejlesztéséért a Virgo Systems felelt, a kutatás és a UX tervezés pedig - együttműködésben a megrendelővel - az Ergománia feladata volt.



Az oldal tervezése során hangsúlyosan figyeltek az Ergománia szakemberei az előzetes és folyamatos kutatásra. Ennek érdekében a következő módszereket alkalmazták: összetett és részletes best practice kutatás, card sorting tesztek, UX tesztek, user interjúk. Az oldalt a tervek szerint a későbbiekben is tesztelni fogják.



A tervezők-fejlesztők célja a használt autók vásárlásának biztonságosabbá tétele az eladók minősítésével és az autók dokumentálásával. Ennek érdekében a joautok.hu operátorai az oldalra felkerülő összes, magyar rendszámmal rendelkező kocsit leellenőrzik a Belügyminisztérium hivatalos adatbázisában a következő adatokra: hivatalos kilométeróra állás bejegyzések (eredetiségvizsga, műszaki vizsga alkalmával), szín, forgalmi státusz, körözési státusz.



Az Ergománia számára megtisztelő, hogy a joautok.hu projekten dolgozhatott, amely egyben a Totalcar szakmai partnere is.