Ne lepődjön meg, ha csak egyik fülébe kap fülhallgatót!

Különösen fontos, hogy karácsony előtt odafigyeljünk az online vásárlásokra is. Fontos hogy nézzük meg, hogy milyen cégtől vásárlunk. Fontos, hogy megnézzük a termék leírását. 2017.12.10 13:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sok panasz érkezik hozzánk, egy érdekes esetet meg is osztunk Önökkel. Nagyon sok kis cég vásárol Kínából, nagyon olcsón. Ezeket az így megvásárolt termékeket, itthon többszörös áron árulják webshopokban. Ezzel talán még nincs is gond, hiszen sokan nem szeretnek külföldről, főleg kínából vásárolni és néha van köztük jó minőségű is. De nagyon jól nézzük meg, hogy mit vásárlunk, inkább kérdezzünk a vásárlás előtt. Gyanús, ha a termék alatt olyan szöveges értékelések vannak, melyek képként vannak oda téve és láthatólag ellenőrizhetetlen a hozzászóló.



Érdekes eset egy olyan reklám, amelyen két fülhallgató látható. Ez természetes, hiszen az Apple airpods párban kapható, és stereo. Az eredeti airpods árárának 10%-áért csábító ajánlatnak tűnhet. De a cég oldalát megnézve nem derült ki, hogy egy vagy két fülbe kapunk-e fülhallgatót. Bár pénzvisszafizetési garanciát vállalnak, csak remélhető hogy a cég nem tűnik el karácsonyra. Az éppen karácsony előtt megérkező ajándék pedig kellemetlen lehet. Főleg, ha ki sem bontjuk és a megajándékozott lepődik meg a fél fülhallgatón. Hacsak nem egy fülbe való fülhallgatót keresünk.

