SecOps

Nemzetközi kiberverseny Magyarországon

Ott lesz a fehérsapkás hacker, Zuk Avraham is, aki azt a mobil malware védelmet fejlesztette ki, ami valós időben felismeri a kártékony alkalmazásokat, még abban az esetben is, ha azok újonnan készültek és teljesen ismeretlenek. 2017.12.09 10:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nemzetközi kiberversenyt rendeznek január 24-25-én Budapesten, az ingyenes megmérettetésre a jelentkezéseket január 10-ig várják - közölték a szervezők.



A rendezvény a korábbi években megtartott Nemzeti Kiberversenyből bővül európai résztvevőkkel, új neve SecOps Europe IT-Biztonsági Konferencia.



Az esemény első napján tartják a Nemzetközi Kiberversenyt, amelynek célja a fiatal szakemberek felkészítése a megfelelő lépésekre egy átfogó virtuális offenzíva esetén, illetve annak kormányszintű utógondozására és kommunikációjára. A TTX (Tabletop Excercise) győztes csapatának négy diákja és felkészítő tanára teljes ellátással utazhat majd a "Cyber 9/12" genfi döntőjére. A konferencia második napján a kontinens több országából érkező CERT - nemzetközi eseménykezelő - csapatok versengenek majd egymással kritikus infrastrukturális környezetben



A kétnapos rendezvényen nyitóbeszédet tart az esemény fővédnöke, Rajnai Zoltán, a Belügyminisztérium kiberkoordinátora. A résztvevők hallhatnak még előadást a világhírű fehérsapkás hackertől, Zuk Avrahamtól is, aki azt a mobil malware védelmet fejlesztette ki, ami valós időben felismeri a kártékony alkalmazásokat, még abban az esetben is, ha azok újonnan készültek és teljesen ismeretlenek. A konferencián részt vesz Dán Károly, Magyarország bécsi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, állandó ENSZ képviselője.



A szervezők kifejtették: az 1961-ben alakult Atlanti Tanács számos világméretű kezdeményezése mellett indította el a "Cyber 9/12" hallgatói versenyt, amelynek európai végső fordulóját a Genfi Biztonságpolitikai Központtal (GCSP) együttműködve rendezik meg, ötödik alkalommal. A hallgatók egy fiktív forgatókönyv alapján reagálnak egy olyan nagyszabású számítógépes offenzívára, ami az európai rendszerek ellen irányul. Feladatuk az lesz, hogy ajánlásokat tegyenek védekező intézkedésekre, illetve összehangolják a különböző szereplők eltérő érdekeit a közös fellépés megvalósításához. A versenyzők az ötleteikből és javaslataikból egy kollektív kiberbiztonsági válságkezelő tervet állítanak össze, amiben számításba veszik a többi között a NATO, az EU és az érintett államok politikai és irányítási struktúráját.



Az első CERT koordinációs központ (Computer Emergency Response Team Coordination Center) 1988-ban állt össze a Carnegie Mellon Egyetem falai között azzal a céllal, hogy az egyre kifinomultabb kibertámodásokkal szemben is megvédhetőek legyenek az IT rendszerekben tárolt érzékeny adatok. Abban az időben legfőképpen a pénzügyi és az állami szektorokban történt visszaélések sarkallták az intézet tagjait egy szervezett kibervédelmi rendszer kialakítására, így jött létre a Carnegie Mellon Egyetem Szoftver Mérnöki Intézete. Azóta több vállalat elsődleges bevételi forrásává vált tömeges adatok összegyűjtése, azaz magánszemélyek, cégek adatainak biztonságos tárolása számítógépes hálózatokon belül. A CERT világszinten segíti az IT-biztonsági incidensekre reagáló csapatok munkáját.