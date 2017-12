Fejlesztés

Sikeresen zárult az útdíj-visszajelző készülék új funkciójának tesztelése

A tengelyszám-állítás jelentési kötelezettségének elmulasztásából alkalmanként akár 135 ezer forintos bírsággal issújthatják a fuvarozó cégeket - erre kínál megnyugtató megoldást az iDataKft. új fejlesztése, amely a sofőrkabinban figyelmezteti a vezetőt a tengelyszámhelyes megadására.

A közúti fuvarozó cégek több más kritérium mellett aszerint fizetik az e-útdíjat, hány tengelyű teherjárművel végzik az éppen aktuális szállításukat.Az elektronikus ellenőrző kapuk rögzítik a gépjármű aktuális tengelyszámát és összevetik a bejelentett tengelyszámmal. Ha kevesebb tengelyszámot regisztrált a tulajdonos, mint amennyivel a gépjármű ténylegesen fut, 8 óránként akár 135.000 forintos bírságot is kiszabhatnak a cégre. A fuvarozó vállalkozás ugyanakkor azzal is veszít, ha magasabb tengelyszámot jelent be, mint amennyi tengellyel a valóságban használja az utakat. „A fuvarozók jellemzően kétféle megoldást alkalmaznak. Az egyik, hogy éjjel-nappal alkalmazott fuvarszervező diszpécser ül a központban és neki jelentik le a sofőrök, ha valahol le-, illetve felkapcsolnak pótkocsikat a tehergépjárműre. Másik megoldás, hogy maguk a sofőrök állítják be a fedélzeti eszközön, amikor változik a tengelyszám. Mindkét esetben a humán erőforráson múlik, nem felejtik-e el eljuttatni az információt a Bevallási Közreműködőkön keresztül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatóhoz” – mutat rá az eddigi gyakorlatra Szőke András, a Bevallási Közreműködőként és flottakövetőként működő iDataKft. szakértője.



Havi szinten tetemes bírságok jönnek össze abból, hogy a le- és felkapcsolás után elmarad a tengelyszám átállítása, vagy épp amiatt, mert a sofőr nem kap időben visszaigazoló jelzést, hogy a NÚSZ útdíjrendszere, a HU-GO rögzítette-e a beküldött információt. Egy 30-40 kamiont fenntartó cégnél havonta többmilliós kiesést okozhatnak a feledékenység miatt begyűjtött bírságok – ezt a számot szerette volna radikálisan csökkenteni a Gyurkamion Kft. is, amely a 0-24 órában alkalmazott központi kontroll személyzet fenntartását is el akarta kerülni. „Fontos szempont volt tehát, hogy a sofőr továbbra is a fülkéből válthasson díjkategóriát, de valamilyen módon mégis biztosítani lehessen, hogy semmiképp se maradjon el a helyes tengelyszám megadása” – mutatja be a problémát Szőke András. Az iDataKft. egyedi fejlesztése most már lehetővé teszi, hogy a korábban alkalmazott LED-es jelzések mellett minden gyújtás ráadásnál hangjelzést ad a sofőrnek, amely addig folytatja a pittyegést, amíg a sofőr nem adja meg, hogy változatlan, vagy megváltozott tengelyszámmal folytatja-e útját az előző megállás után.



A Gyurkamion Kft-nél most zárult le a fejlesztés első negyedéves tesztelése. „Ha úgy vesszük egy apróságról van szó, de olyan apróságról, ami nekünk és más fuvarozóknak is havi szinten rengeteg problémát és bevételkiesést okozott” – mondja el Szepesi György úr a Gyurkamion Kft. tulajdonosa, aki hangsúlyozza, az útdíj-visszajelző készülék új funkciójának bevezetése óta nullára csökkent nálunk a hibás tengelyszám megadásból adódó bírságok száma.