Kiberbiztonság

A legfejlettebb kibervédelmet nyújtja Magyarországon a Huawei

A Huawei a kiberbiztonságot nem csupán adat- és eszközvédelemnek vagy információbiztonságnak tekinti, hanem mindezeket magában foglaló egységes ökoszisztémának. 2017.12.05 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Huawei Technologies kínai kommunikációs technológiai konszern közvetlenül Magyarországról is elérhetővé tette mesterséges intelligencia alkalmazására és adatbázis-elemzésre épülő kiberbiztonsági szolgáltatásait a kormányzati, a távközlési és a vállalati szektor intézményei számára - tájékoztatta kedden az MTI-t a Huawei Technologies Hungary Kft.



A kibervédelmi képesség megerősítése azért is nagy jelentőséggel bír, mert Magyarországon a mobil hálózati berendezéseket és a forgalomban lévő mobil készülékeket is beleértve a lakosság 80 százalékának zajlik valamilyen Huawei eszközön internet- és telefonforgalma - hangsúlyozza a közlemény.



A Huawei a távközlési és infokommunikációs megoldások egyik legnagyobb nemzetközi szállítójaként a világ ötven legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója közül negyvenötöt tudhat jelenleg ügyfelei között és évente közel kétmillió új, a távközlési hálózatok alapjául szolgáló bázisállomást telepít világszerte.



A vállalat széleskörű globális tapasztalatokat halmozott fel a távközlési infrastruktúra biztonságáról, és többek között erre alapozva indítja el távközlési és infokommunikációs ügyfelei számára Magyarországon is a hálózatbiztonságot tesztelő NSHS (Network Security Hardening Service) szolgáltatását.



Az NSHS legújabb kiber- és információs fenyegetéseket is figyelembe véve teszteli a távközlési rendszerek biztonsági megfelelőségét.



A Huawei CIS (Cybersecurity Intelligence System) kiberbiztonsági intelligencia rendszere pedig Big Data adatbázis-elemzési és gépi tanulási (machine learning) funkcióinak köszönhetően összetettebb, kiberhadviselés-nagyságrendű (Advanced Persistent Threat, APT) támadások ellen is képes védelmet nyújtani.



A Huawei a kiberbiztonságot nem csupán adat- és eszközvédelemnek vagy információbiztonságnak tekinti, hanem mindezeket magában foglaló egységes ökoszisztémának.