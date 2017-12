Állati

Összekeverte kutyája két végét a VR-ba beleborzongó nő - videó!

hirdetés

A VR, azaz virtuális valóság szemüveg elképesztően élethűen tudja visszaadni az adott környezetet, így szó szerint új világot nyit meg előttünk. Bármikor úszkálhatunk egy gazdag élővilágú tengerben számtalan különböző színes hal társaságában, de akár űrközeli magasságból is vethetünk néhány pillantást az alattunk gömbölyödő kék bolygóra, de ennél furább helyekre is ellátogathatunk, például az emberi szervezet belsejébe, akár a véráramban úszva. Sőt, akár félelmetes helyeken is járhatunk. Ez történt a videón látható nővel is, aki annyira beleélte magát a vetített valóságba, hogy egész fura dolgot művelt a kutyájával: