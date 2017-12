Oktatás

Ismét meghirdette kiberbiztonsági képzését az NKE

hirdetés

Az egyetem közleményében kiemelte: miközben naponta jelennek meg hírek kisebb-nagyobb kibertámadásokról, amelyek egy-egy szervezet vagy akár ország normális működését veszélyeztetik, globális munkaerőhiány alakult ki a kiberbiztonsági piacon. Csak a magyar közszolgálatból mintegy kétezer olyan szakértő hiányzik, aki képes a kibertér jelentette kockázatokat megfelelően kezelni - tették hozzá.



Megjegyezték: nemcsak a mérnöki munkakörökben, hanem a rendvédelmi, közigazgatási, honvédelmi, külkapcsolati szakterületeken is felértékelődnek azok a szakemberek, akik behatóan ismerik az információs rendszereket.



Mint kifejtették, a 2013-ban elfogadott magyar információbiztonsági törvény előírja, hogy minden állami és önkormányzati szerv nevezzen ki információbiztonsági felelőst. A szakemberek képzése az NKE feladata lett. Ennek nyomán 2014-ben elindították az elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzést, amelynek keretében 2 félév alatt, levelező rendszerben ismertetik meg a hallgatókat az információbiztonság jogi, szervezési, vezetési, stratégiai és műszaki aspektusaival.



A kiberbiztonsági képzésen az egyetem oktatói mellett a szakmában széles körben ismert, gyakorlati szakemberek is oktatnak. Krasznay Csaba, az NKE Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatója, a képzés felelőse elmondta: míg kezdetben olyan hallgatóik voltak, akiket az információbiztonsági törvény jelentette kötelezettség miatt delegált a munkaadójuk, "most már a hallgatók fele saját maga választja a képzést, saját közszolgálati vagy piaci karrierjének építése céljából".



Az NKE képzését eddig több mint kétszáz szakember végezte el, 2017-ben pedig ez az információbiztonsági szakma legnagyobb hazai elismerését, az informatikai biztonság napja (ITBN) Kiemelkedő Teljesítmény díját is megkapta.



A továbbképzésre 2018. január 5-éig lehet jelentkezni, a részletes tematika megtalálható a https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/elektronikus-informaciobiztonsagi-vezeto weboldalon - írta az NKE.