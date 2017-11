Vicc

Ha a +3650292216 számról hívják, ne vegye fel!

hirdetés

Azt már nagyjából mindannyian felismerjük, hogy milyen számokat nem szabad felvenni, ilyenek a gyanús külföldi számok, vagy a régi jugoszláv tagállamok területéről érkező hívások, de az utóbbi időben újra a rejtélyes, +36 50-es körzetszámú telefonhívásoktól hangosak a fórumok és a közösségi oldalak. A tudakozóknál is megnövekedett keresést regisztráltak az elmúlt igen rövid időszakban a +3650292216-os telefonszámra. Bár az 50-es körzetszámot eredetileg a negyedik mobilszolgáltató számára hozták volna létre, ne dőljön be a hívásnak!



A hívások mögött a JokesPhone – Tréfás telefonhívások nevű alkalmazás áll, ami bizonyos pénzösszeg befizetése után mindazokat megvicceli, akiknek számát ismerjük. Az applikációnak meg kell adni, hogy kik legyenek azok, akiket a tréfa áldozataivá szeretnénk tenni, a többit pedig rábízhatjuk. Ezt követően a kiválasztott célszemélyek fura hívásokat kapnak – például azt állítják, hogy az autójával balesetet okozott, hogy a párja megcsalja, hogy túl hangosan szexel, hogy fűszag terjeng a lakásából a lépcsőházban.



Az alkalmazás a hívásokat rögzíti, azaz a hívott fél reakcióját is, amit a „megrendelő” nemcsak meghallgathat, de meg is oszthat másokkal. A gond csak az, hogy ma már a hangfelvételek beleegyezés nélküli rögzítése is törvénytelen.



Mit tehetünk tehát az ilyen hívások ellen? Egyszerűen ne vegyük fel a telefont, várjuk meg, míg a hívás véget nem ér, majd azon nyomban blokkoljuk a számot.