Fejlesztés

Drónok felderítésére alkalmas szenzorrendszert fejleszt az Antenna Hungária

hirdetés

Drónok, azaz a kisméretű pilótanélküli eszközök felderítését, mozgási pályáját meghatározni és követni képes komplex szenzorrendszer kifejlesztésébe kezdett az Antenna Hungária Zrt., a cég a 1,5 milliárd forint költségvetésű beruházáshoz 1 milliárd forintot meghaladó vissza nem térítendő uniós támogatást nyert - közölte a cég az MTI-vel.



A fejlesztés végeredménye egy működő műszaki mintarendszer, amely számos elemében prototípus szintű összetevőkből épül fel, amelyek így önálló termékként is piacképesek.



A tájékoztatás szerint a projekt eredményeként létrejövő szenzor lehetőséget biztosít a pilóta nélküli légi járművek ellenőrzésére, mely probléma a világ minden táján jelentkezik. Jelenleg az eszközök technológiai fejlődése lényegesen nagyobb ütemben halad, mint az érzékelésük, az ellenük történő védelem esetében.



Költséghatékonyságával és visszajátszó tulajdonságával egyedinek számít a fejlesztésben a szélessávú rádiófrekvenciás 3 dimenziós iránymérés. Az új, öntanuló rendszer számos környezetben alkalmazhatóvá válik, továbbfejlesztése esetén alkalmassá tehető nagyon zajos, sűrű városi környezetben történő bevetésre.



A rendszer alapvetően polgári célú alkalmazásra készül, amelyre valós piaci igény is mutatkozik. A terület innovációja emellett visszahat az országvédelmi nemzetbiztonsági fejlesztésekre is, így tovább bővíthető az esetleges felhasználók köre - írták.