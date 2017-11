Siker

"Legjobb UX"-díjat nyert az első hazai Fintech versenyen a Simple by OTP alkalmazás

Az Ergománia által tervezett Simple by OTP mobilfizetési alkalmazás nyerte el a "Legügyfélbarátabb Fintech Megoldás" díját a FinTechRadar által indított első hazai fintech versenyen. 2017.11.09 13:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ez a díj az első Magyarországon, amely kifejezetten pénzügyi és biztosítási megoldások felhasználóbarát megvalósítását jutalmazza.



A szavazáson a zsűri a felhasználóbarát kialakítás mellett értékelte az egyértelmű felépítést, világos információs architektúrát, valamint az app számára készített, kártyás megközelítésű dashboard designt is. Mindezeknek köszönhetően az alkalmazás a magas letöltésszám mellett kiváló értékeléseket is kap.



Az Ergománia 2016 tavaszán kapott felkérést a már akkor is kifejezetten magas számú felhasználói bázissal rendelkező alkalmazás áttervezésére. A díjazott alkalmazáson 2500 munkaórában, 12 hónapon át dolgozott az Ergománia és a Zwoelf csapata. Három platformra, Android, iOS és Windows rendszerekre készítették el a részletes és teljes körű, a felhasználói élményre és kezelőfelületre vonatkozó terveket. A tervezés során kiemelten figyeltek a tervek magas színvonalú kivitelezésére és folyamatos tesztelésére.



"Az utóbbi 10 évben több tucat, elsősorban internet- és mobilbanki alkalmazást terveztünk az Ergomaniában. Nagyon örülünk, hogy a közeljövőben új, innovatív lehetőségek nyílnak a pénzügyi és biztosítási szakma előtt. Várjuk a Simple-hez hasonló, az ügyfeleknek a mindennapi életükben hasznot hozó megoldások terjedését" - nyilatkozta a díj kapcsán Rung András, az Ergománia alapító-ügyvezetője.



"A Simple alkalmazás sikerét a 375.000-nél több felhasználó és a már 1 millió feletti tranzakciószám bizonyítja. Azonban van egy hasonlóan fontos mérőszám is, ami nem más, mint a felhasználói értékelések. A Simple ezen a fronton is kiemelkedően teljesít, és büszke arra, hogy elégedett felhasználói vannak, hiszen az App Store-ban 4,8-as, míg a Google Play-en 4,5-ös értékeléssel rendelkezik. Nagy örömmel fogadtuk, hogy nem csak a felhasználók, hanem a szakma is megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. «A legügyfélbarátabb fintech megoldás» díj pontosan azt tükrözi, ami a célunk is: élményszerű, biztonságos és mégis egyszerű fizetési megoldást nyújtani a felhasználóinknak" - mondta el Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezető igazgatója.

“A díjjal azok előtt akarunk tisztelegni, akik már letettek jó fintech alkalmazásokat az asztalra. Úgy látjuk, hogy a felhasználói élmény döntő fontosságú lesz a jövőben a Fintech területén is. A PSD2 küszöbön álló elfogadásával [A PSD2 (Payment Services Directive) nevű uniós szintű irányelv lényege, hogy 2018-ra minden banknak meg kell majd nyitni a rendszereit a pénzügyi-technológiai cégek előtt] a hazai felhasználók számára is egy sor olyan megoldás indulhat, melyek a mindennapi pénzügyek intézését könnyítik meg. Erre, a jól használható fintech megoldásra iskolapélda lehet a Simple” – mondta el Szabó F. Ferenc, FinTechRadar főszerkesztője.