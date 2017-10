Kiberbűnözés

Hackertámadás érte az Interfax hírügynökséget és más orosz médiumokat

Hackertámadás miatt az olvasók kedden nem tudtak hozzáférni az Interfax orosz hírügynökség, a szentpétervári Fontanka hírportál és a Novaja Gazeta című napilap online anyagaihoz.



Jurij Pogorelij, az Interfax igazgatója a Facebook-oldalán közölte, hogy számítástechnikai szakemberek dolgoznak a "példátlan vírustámadás" elhárításán. A Fontanka a Telegram üzenetközvetítőn működő csatornáján súlyos műszaki hibákról számolt be, amelyek elhárítása órákig is letarthat. A Novaja Gazeta nem kommentálta a történteket.



A moszkvai központú Group-IB kiberbiztonsági vállalat szerint az orosz médiumokat a Badrabbit elnevezésű zsarolóvírus támadta meg. A cég úgy tudja, hogy az áldozatok között ukrajnai célpontok is szerepeltek. A vírus az Interfax esetében a blokkolás feloldásáért 283 dollárt követelt bitcoinban fizetendően.



Idén nyáron a Petya vírus 300 dollárt követelt a lebénított komputerek felszabadításáért. Szakemberek később megállapították, hogy a rosszindulatú program szerzői a fizetést követően nem a "túszul ejtett" adatok helyreállítására, hanem azok elpusztítására törekedtek.