IT

Beépített csalószűrő rendszert kapott a Windows 10

Egy hete vált elérhetővé a Windows 10 Fall Creators Update, amely számos változtatást és újítást tartalmaz, egyik fejlesztése pedig kifejezetten a játékosokat érinti. A TruePlay célja a videojátékokban lévő csalók kiszűrése, nagyjából olyan, mint a Steambe integrált Valve Anti-Cheat Systemhez.



A megoldás viszont csak is kizárólag univerzális alkalmazásokba (UWP) integrálhatják a fejlesztők.



A TruePlay lényege, hogy gondoskodik a rendszermemóriába betöltött játékok védelméről: a csalóprogramok nem képesek memóriahackeket végrehajtani, a rendszer természetesen képes kiszűrni a külső szoftvereket nem használó csalások jókora részét is.



A csaláson kapott játékosokról anonimizált információkat kapnak a fejlesztők, amelyek alapján dönthetnek például a játékból való kitiltásukról, vagy az egyéb szankciókról. Részben az adatküldés miatt a TruePlay alapértelmezetten ki van kapcsolva a Windowsban, ám a fejlesztők dönthetnek úgy, hogy aki nem aktiválja a csalószűrő rendszert, azt nem engedik online játszani a játékukkal.



A csalásvédelem a Gépház alkalmazás Játék → TruePlay menüjében kapcsolható be. Jelenleg csak egy maréknyi játék használja, például a Forza Motorsport 7 és a Cuphead.