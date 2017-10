Az FSZB-főnök szerint

Külföldön lévő négy orosz felelős a hamis bombariadókért

Külföldön tartózkodó négy orosz állampolgártól erednek azok a névtelen telefonhívások, amelyek miatt Oroszország nagyvárosaiban evakuálások sorozatát kellett elrendelni.



Ezt Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója jelentette ki Krasznodarban, amikor a 78 ország biztonsági vezetőinek részvételével megtartott tanácskozás idején válaszolt a sajtónak. A testület főnöke szerint a gyanúsítottaknak cinkosaik vannak Oroszországban.



"Mivel IP-technikát használtak, a hollétüket nehéz meghatározni. Ezt nemcsak mi ismerjük el, hanem partnereink is, akikkel együttműködünk ebben az ügyben" - mondta Bortnyikov.



Az FSZB-főnök szerint az Oroszországi Föderáció 50 alanyát érintő telefonhívások jelentős anyagi és erkölcsi kárt okoztak. Bortnyikov elmondta, hogy az előzetes becslések szerint a hamis riadók több mint 300 millió rubel (mintegy 1,4 milliárd forint) veszteséget okoztak.







Hivatalos összesítést még mindig nem tettek közzé arról, hogy Oroszországban hol és hány embert kellett evakuálni a szeptember 10-én kezdődött, nagyszámú és szándékosan félrevezető telefonos riasztások miatt. Bortnyikov - igaz, kevés konkrétumot megemlítve - most először számolt be arról, hogy a hatóságok kit gyanúsítanak a "telefonos terrorizmussal".



A sajtóban legelterjedtebb eddigi magyarázatok az Iszlám Állam terroristáit, az "ukrán nyomot" vagy hackerek egy brüsszeli csoportját gyanították a történtek mögött. Abban a kérdésben eddig is összhang volt a teóriák között, hogy a hívásokat külföldről indíthatták.