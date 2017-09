Cloud

30%-os megtakarítást hozhat az üzleti folyamatok felhő alapú automatizálása

hirdetés

A kis- és középvállalkozások (kkv) az üzleti folyamatok felhő alapú automatizálásával, a workflow-val mintegy 30 százalékos költségcsökkenést és ehhez hasonló profitnövekedést érhetnek el.



A munkafolyamat kezelő rendszerek fejlesztésével foglalkozó xFLOWer közölte, a cégek döntő többsége, 90-95 százaléka még mindig e-maileket és excel-táblákat használ a legkritikusabb üzleti folyamatok nyilvántartására, illetve a vállalat irányítására, ahelyett, hogy a szoftveres megoldásokat választanák erre.



A workflow szegmens globális átlagban évi 23 százalékkal nő a felmérések szerint, s bár a magyar piacra még nincsenek hasonló konkrét adatok, az xFLOWer szerint dinamikus a növekedés és az eladások értéke is milliárdos nagyságrendű. Az amerikai MarketsandMarkets becslése szerint a világ öt fő régiójában - ideértve Európát is - a munkafolyamat-irányítási rendszerek piaca pár éven belül majdnem megháromszorozódik, a jelenlegi 3,51 milliárd dollárról 9,87 milliárd dollárra növekedhet 2021-re.



A szakértők szerint a piac növekedését azonban gátolja, hogy a cégek jó része nem ismeri fel, hogy a szervezeti, illetve versenyképességi problémájára milyen megoldást kellene alkalmaznia. A magyar kis- és középvállalatok legfőbb fejlődési gátja például nem a pénz hiánya, hanem alacsony szervezettségi szintjük.



Szederkényi Zsolt, az xFLOWer tulajdonos-ügyvezetője szerint azonban biztató, hogy Magyarországon is egyre több cégvezető ismeri fel, hogy az excel, az ingyenes számlázók és az outlook vagy gmail kizárólagos használata nem elég a jobb működéshez és a versenyképesség növeléséhez.



A magyar tulajdonú szoftverfejlesztéssel foglalkozó xFLOWer 1998-ban alakult, a csoport 2015-ben 150 millió forint árbevételre tett szert, amely tavaly több mint 45 százalékkal, 218 millió forintra emelkedett. A cégcsoport adózott eredménye tavaly 49 millió forint volt, 5,3 millió forinttal több az azt megelőző évhez képest.



A budapesti székhelyű cégcsoportnak 20 dolgozója van, az általuk fejlesztett rendszernek pedig 10 ezer felhasználója van, amelynek 80 százaléka magyarországi. A vállalatnak Ausztriában, Csehországban, Hollandiában, Lengyelországban, Luxemburgban, Romániában és Szlovákiában is vannak ügyfelei, és belépett az Egyesült Államok piacára is.