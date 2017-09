Okos

Megvan, mikortól kapható itthon az iPhone 8

Minden magyarországi mobilszolgáltató szeptember 29-én kezdi az iPhone 8 és 8 plus értékesítését - közölték a szolgáltatók az MTI-vel.



Arra a felvetésre, hogy mekkora érdeklődésre számítanak, nem tudtak még választ adni, de az Apple legújabb termékeire szeptember 22-től minden szolgáltató előrendelést vesz fel.

Forrás: Apple

A Magyar Telekom, a Telenor, és a Vodafone is szeptember 29-től teszi elérhetővé az Apple legújabb termékeit.



A Vodafone-nál az iPhone X online előrendelése október 27-én kezdődik meg, november 3-tól pedig már ez a készülék is megvásárolható, és a Telenornál is ugyanekkor indul az előrendelés.



Az Apple szeptember 12-én mutatta új be termékeit és szolgáltatásait, köztük két új iPhone okostelefon-modellt. Az első okostelefon piacra dobásának tizedik évfordulóján bemutatott új készülékek közül az iPhone 8 és iPhone 8 Plus az eddigi modellek továbbfejlesztése, míg az iPhone X (tíz) teljesen megújított modell a korábbiakhoz képest.



Az Egyesült Államokban az iPhone 8-as modellek 600 és 799 dollár (154 ezer és 205 ezer forint) közötti áron kerülnek forgalomba, várhatóan szeptember 22-től. Az iPhone X 999 dollárba kerül majd, és október végétől lehet majd megrendelni.

