Ellentétek

Fellebbezett a Google az Európai Bizottság által kiszabott trösztellenes óriásbírság ellen

Fellebbezést nyújtott be hétfőn a Google amerikai internetes óriásvállalat az Európai Bizottság által a trösztellenes szabályok megsértése miatt kiszabott, mintegy 2,4 milliárd eurós bírság ellen - erősítette meg az Európai Bíróság hétfőn.



A bizottság egyik szóvivője annyit reagált a fellebbezés hírére, hogy a brüsszeli testület meg fogja védeni az álláspontját a bíróságon.



Az uniós versenyjogi hatóság azért szabta ki júniusban a rekordösszegű büntetést, mivel úgy látja, hogy a Google visszaélt a keresőszolgáltatások piacán élvezett fölényével azzal, hogy saját kereskedelmi szolgáltatásait előrébb, a versenytársakét pedig hátrébb sorolta a találatok között.



A döntés értelmében a társaságnak 90 napon belül fel kell hagynia a jogsértő magatartással, ha el akarja kerülni a további bírságokat.



A Google az előző héten arról számolt be, hogy megpróbálnak eleget tenni az Európai Bizottság elvárásainak. Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos pedig úgy vélekedett, hogy a cég bizonyos javaslatai "nagyon jó irányba mutatnak".



Brüsszel júniusban két másik, még vizsgálati szakaszban lévő ügyben is arra az előzetes következtetésre jutott, hogy a Google visszaélt erőfölényével: az Android operációs rendszer és az AdSense hirdetési platform vonatkozásában.