Csúcstechnológia a vásárlókért

Az ügyfél nem alszik, nem áll sorba!

hirdetés

Az éjjel-nappali élelmiszerboltokban a sorban állás, illetve a kasszazóna áteresztőképessége különösen kritikus. A Manna ABC annak érdekében, hogy gyorsítsa működését, integrált kereskedelmi rendszer bevezetése mellett döntött, hosszas mérlegelést követően a Laurel kereskedelmi informatikai megoldást választotta. Ennek célja nemcsak a megfelelés az ügyféligényeknek, hanem a biztonságos és gyors árukezelés is. A cég a hatékonyság jegyében üzleteiben folyamatosan valósítja meg a fejlesztést.



A sorban állás soha nem előny egy kereskedésben, de egy éjjel-nappali bolt vásárlói különösen irtóznak tőle. Általában a lehető legkevesebb időt szeretnék a vásárlásra fordítani, céltudatosan döntenek, gyors problémamegoldást biztosító termékeket választanak. Éjjel az ember nem „shoppingol”, hanem „beugrik” valamiért. Így különösen fontos, hogy minél gyorsabban kiszolgáljuk – nyilatkozta a fejlesztésről Papp András, a Manna ABC tulajdonosa. Egyértelmű volt ezért, hogy a fejlett cikkelemes kereskedelmi rendszer kiépítése mellett a leggyorsabb hardverelemeket kell beépítenünk. Így került a kasszákhoz az NCR7879 szkenner. Itt a speciális kialakításnak megfelelően nincsenek „vakfoltok” az olvasási zónában, a rossz minőségű vonalkódot is könnyen leolvassa, a hibalehetőségek száma így a minimálisra csökkent, és nem kell egy-egy terméket hosszúnak tűnő másodpercekig „lóbálni”, tologatni a leolvasó előtt. Használatával érezhetően gyorsabb lett a kasszazóna és elégedettebbekké váltak a vásárlók.



Egy kereskedelmi vállalat érdeke természetesen az, hogy minél több terméket adjon el, napjainkban azonban erre már nem az a megoldás, hogy minél tovább kell a vásárlót az üzletben tartani, ez ugyanis csak a frusztrációt növeli, nem a forgalmat. Helyette a vásárlói élmény biztosítására kell törekedni, a versenyképességre, ehhez pedig innovációs technológiákra van szüksége még a legkisebb boltoknak is – hívta fel a figyelmet a rendszert szállító Laurel tulajdonosa, Bessenyei István.