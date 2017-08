Kiberbűnözés

Állítólag elfogták a Petya zsarolóvírus terjesztőjét

Fotó: AFP

Egy helyi lap szerint az ukrán kiberbiztonsági rendőrség Nikopolban letartóztatott egy 51 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő terjesztette a Petya zsarolóvírust, amely még júniusban bénított meg világszerte egy csomó céget - írja az ITcafé.

A zsarolóvírusok vagy angol nevükön ransomware-ek olyan kártékony programok, amelyek egy számítógépre jutva titkosítják a fájlokat vagy akár az egész meghajtót, és váltságdíjat követelnek azért, hogy a tulajdonos újra hozzájuk férhessen. A júniusban globális felfordulást okozó zsarolóvírust több néven is emlegetik, van olyan szakértő, aki egy hasonló tavalyi kártevő nyomán csak petyázza, mások szerint annyira különbözik attól, hogy ők egyenesen NoPetyának hívják. Több más szakértő a PetrWrap nevet használja.

Az ukrán lap arról ír, hogy a gyanúsított közzétett egy olyan oktatóvideót, amelyen a Petya alkalmazását mutatja be, illetve a videó alatti hozzászólások között megosztott egy olyan linket is, amely egy közösségi oldalra vezetett, ahová ő feltöltötte a kártevőt, illetve innen terjesztette is.

A vizsgálat eddigi adatai szerint a vírust több mint négyszázszor töltötték le, és találtak olyan adatokat is, amelyek arról szólnak, hogy melyik szervezeteket sikerült megfertőzni.

A rendőrök házkutatást tartottak a férfinál, számítástechnikai eszközöket foglaltak le, és állítólag találtak egy olyan szoftvert is, amely nagyon hasonlít az ismert zsarolóvírushoz.