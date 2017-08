Apple

Szinte biztos, hogy ilyen lesz az iPhone 8

Újabb információ került ki az internetre az Apple következő, a szaksajtó által csak "iPhone 8-ként" emlegetett új okostelefonjáról. Most egy kiegészítőket gyártó cég fotója szivárgott ki az internetre, amely alapján nagy valószínűséggel megjósolható, hogy fog kinézni a gyártó új készüléke.

A képet Evan Blass, a Venturebeat újságírója osztotta meg a Twitterren. A telefon a fotón az Urban Armor Gear egyik tokjában látható, a robosztus kiegészítő ellenére jól látszik, hogy a korábbi pletykákat alátámasztva az új, egyelőre hivatalos név nélküli iPhone is a teljes előlapot kitöltő képernyővel érkezik, hagyományos Home gomb nélkül, illetve érdekes újdonság lesz a képernyő teteje, ahol egy apró "sziget" foglalja magába az előlapi kamerát, a szenzorokat és hangszórót, feltételezhetőleg a képernyő két szélére szorítva az olyan mindig megjelenő adatokat, mint a töltöttség, a térerő és a szolgáltató.

A most kiszivárgott kép hitelességét erősíti, hogy nagyon hasonlít egy korábbi fotóra, amit Benjamin Geskin tett közzé.